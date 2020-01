Pogledajte kako su se 2016. sučeljavali Plenković i Milanović

Zoran Milanović pobjednik je jučerašnjih predsjedničkih izbora i novi predsjednik Republike Hrvatske, što znači da slijedi kohabitacija s Vladom Andreja Plenkovića. Govori nakon objave rezultata bili su pomirljivi na obje strane, iako u predizbornoj kampanji nije nedostajalo žešćih udaraca. Milanović i Plenković bili su suparnici i 2016. godine na parlamentarnim izborima, kada su odmjeravali snage i na televizijskim sučeljavanjima, na trenutke i žestoko.

Na HRT-ovoj debati u kolovozu 2016. godine u uvodu su hvalili jedan drugoga:

Zoran Milanović o Plenkoviću: Jedan od najboljih hrvatskih diplomata, profesionalan, pedantan, hladan, nije ekscentričan. Uživa visoku reputaciju, bili smo dobri, puno smo razgovarali.

Andrej Plenković o Milanoviću: Devedesete su bile izazovne, radili smo na zaštiti nacionalnih interesa, surađivali u Upravi za multilateralu, obadva smo pravnici... Kolega Milanović je bio vrlo dobar diplomat.

Nastavak je bio manje idiličan. Govoreći o tada aktualnoj temi monetizacija autocesta Plenković je rekao da ne žele ceste koje su izgradili porezni obveznici dati nekom na koncesiju kao što je htjela Vlada SDP-a, pa je na kraju odustala, na što je Milanović uzvratio da ceste nisu izgradili porezni obveznici, nego su one financirane kreditima.

- Ovo je nepoznavanje! Od toga smo odustali, to nije privatizacija. Ne možemo govoriti da su ceste financirali porezni obveznici. To je nepoznavanje države - rekao je Milanović. Također je poručio da "onaj tko planira osobni odbitak dići na 3700 kuna ugrožava hrvatske nacionalne interese". Milanović je tada optužio HDZ-ovu vladu da je ostavila ogromni deficit, a Plenković je rekao da je za vrijeme Milanovićeve vlade javni dug povećan za oko 80 milijardi kuna.

Jedna od tema bio je Josip Perković, za kojeg je Milanović rekao da je imao "sustavnu zaštitu u vrhu HDZ-a sve ove godine, on je jedan od osnivača HDZ-a".

- Mislim da bi bilo dobro da Milanović bude korektan, on je taj koji je mijenjao pravnu stečevinu dva dana prije članstva, on je taj koji nije želio dopustiti da se izruče. Sve ovo što govori je da pokrije svoju odgovornost, a gospodin Perković nikako nije bio osnivač HDZ-a, to sam verificirao sa svim ljudima koji su osnivali HDZ - rekao je Plenković.

Plenković i Milanović prepirali su se i oko raznih afera, pa je Milanović rekao da će Plenkovića smatrati predsjednikom s autoritetom kada izbaci osobe kao što je Božidar Kalmeta, na što je Plenković upozorio na niz afera SDP-a, Željka Sabu, Marinu Lovrić Merzel...

- Za SDP vrijede zakoni, za HDZ vrijede njihova pravila - poručio je Milanović.

Bilo je riječi i o aferi s agencijom Madison, s kojom se povezivalo Milanovića, gdje je Milanović rekao da se radilo o lažnoj kaznenoj prijavi te optužio Plenkovića da je u potpunosti neupućen.

- Toliko je čisto da ste morali ići na obavijesne razgovore - uzvratio je Plenković.

U rujanskoj debati na Novoj TV zaiskrilo je kad je Milanović nakon Plenkovićeva odgovora o otpuštanjima u državnoj upravi pitao voditelja je li pitanje bilo o javnoj ili državnoj upravi, što je zasmetalo Plenkoviću.

- Nemojte vi govoriti što je bilo pitanje - rekao mu je Plenković.

- Ne obraćam se vama - uzvratio je Milanović.

Milanović je u jednom trenutku rekao Plenkoviću da očito nije u stanju voditi stranku te da se na skupovima HDZ-a čuje govor mržnje, da ih optužuju da štite jugoslavenske teroriste... Plenković je rekao da se zna tko se protivio izručenju Perkovića i Mustača.

- Da, HDZ i Tuđman - uzvratio je Milanović.

Tema je bio i razgovor Milanovića s predstavnicima branitelja na kojemu je Plenkovićevu majku nazvao vojnom lekarkom. Plenković je na debati optužio Milanovića da se bavi lekarima te da je način na koji je to rekao neprihvatljiv, neprimjeren i bezobrazan, a Milanović je stao u obranu svog načina izražavanja.

- Ja Petru Stipetiću kažem "Gdje si, oficirčino" - odgovorio je Milanović. Plenković je Milanovićevoj obitelji zaželio svako dobro.

- Vi ste se spustili na razinu koju nisam očekivao - rekao je Plenković. Milanović je optužio da su razgovor s braniteljima snimili "HDZ-ovi agenti".