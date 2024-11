Prva hrvatska tvrtka upisana u Registar lobista: 'Ovo je važan antikorupcijski instrument'

Nakon što je 1. listopada 2024. na snagu stupio Zakon o lobiranju, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao provedbeno tijelo izdalo je prvo rješenje o upisu u Registar lobista u Republici Hrvatskoj. Vlahović grupa d.o.o. iz Zagreba, konzultantska tvrtka specijalizirana za profesionalno lobiranje, prva je pravna osoba upisana u Registar lobista. Rješenje o upisu sadržava imena fizičkih osoba koje lobiraju u pravnoj osobi i koje su također upisane u Registar lobista, a to su direktor tvrtke Natko Vlahović te Miljenko Pekić i Tomislav Lacović, partneri u društvu.

"Zakon jasno propisuje da je lobiranje svaki oblik komunikacije prema lobiranoj osobi kao dio promicanja interesa u vezi s javnim odlučivanjem. Svi koji lobiraju imaju obavezu ući u Registar, bez obzira na to je li im lobiranje temeljna djelatnost ili povremeno lobiraju u vlastitom interesu ili za nekog korisnika lobiranja. To je gospodarstvenike posebno zanimalo, a Povjerenstvo nam je to i potvrdilo izdanim očitovanjem", rekao je Natko Vlahović.

"Zakon o lobiranju je prvi instrument koji odvaja lobiranje od korupcije u Republici Hrvatskoj. Štoviše, on je zaštita i prilika za sve subjekte koji posluju i djeluju u skladu sa zakonskim i etičkim normama da stvaraju novu higijenu odnosa između subjekata koji lobiraju i donositelja odluka te da legalno i legitimno promiču svoje interese", kaže Vlahović.

Zakon o lobiranju dio je šire antikorupcijske strategije i zamišljen je kao važan mehanizam u povećanju transparentnosti donošenja javnih odluka i političkog odlučivanja. Vlahović grupa je ujedno i prva lobistička tvrtka u EU s certificiranim Sustavom upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema normi ISO 37001:2016, koji je stekla ove godine. Registar lobista moguće je pregledati ovdje.