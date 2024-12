Provjerite kako rade trgovine i centri ove posljednje nedjelje prije Božića

Zakonom o trgovini ove godine regulirano je radno vrijeme trgovina nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce, a na raspolaganju ih imaju ukupno 16. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi ove nedjelje, 22. prosinca 2024.

Kaufland - Poslovnice Kauflanda rade svaku nedjelju do kraja godine. Pa tako su i ove i iduće nedjelje 29.12. vrata Kaufland poslovnica otvorena su za sve kupce. Lidl - Sve trgovine su otvorene. Konzum - Koje Konzumove trgovine rade i njihovo radno vrijeme provjerite OVDJE. Spar i Interspar - U nedjelju će biti otvorene i neke trgovine Spara i Interspara, a njihov je popis dostupan OVDJE.

Eurospin - U nedjelju će biti otvoreno dvadeset poslovnica, a njihov je popis dostupan OVDJE. Studenac - Popis svih trgovina, uključujući i one koje će biti otvorene u nedjelju, možete pronaći OVDJE. Plodine - Cijeli popis otvorenih poslovnica pogledajte OVDJE. Tommy - Ove nedjelje bit će otvorene neke poslovnice, a o kojima se radi doznajte OVDJE.

Trgovački centri u Zagrebu koji rade su Westgate, City Center one East i West, Avenue Mall, Arena Centar, Arena Park, Point Shopping Centar (od 7:00 do 14:00), Z Centar, King Cross, Family Mall, Supernova Centar Kaptol (od 9:00 do 15:00), Supernova Cvjetni (od 10:00 do 18:00), Supernova Buzin, Supernova Garden Mall, Shopping centar Prečko, Park&Shop Sesvete i Roses Designer Outlet.

U Ivanić-Gradu radi Capitol Park. U Splitu rade City Center one Split, Mall of Split i Joker Split. U Trogiru radi Spot Mall Trogir. U Makarskoj radi Spot Mall Makarska. U Rijeci i okolici rade Tower Centar Rijeka, ZTC Rijeka, Marti Retail Park i Galerija Bakar (od 9:00 do 18:00). U Osijeku rade Portanova Osijek, Mall Osijek i Retail park Gacka. U Zadru rade Hey Park, Supernova Zadar, City Park Zadar i Zadar Shopping Capitol. U Biogradu na Moru radi Bure Centar. U Vukovaru radi Hey Park. U Vinkovcima radi Stop Shop Vinkovci. U Đakovu radi Stop Shop Đakovo.

U Slavonskom Brodu rade Supernova Slavonski Brod i Supernova Colosseum. U Požegi radi Supernova Požega. U Virovitici radi Stop Shop Virovitica. U Daruvaru radi Stop Shop Daruvar. U Varaždinu rade Lumini Varaždin i Supernova Varaždin (od 9:00 do 14:00). U Čakovcu rade Jug Mall i Galerija Sjever. U Ludbregu radi Stop Shop Ludbreg. U Križevcima radi Supernova Križevci (od 9:00 do 14:00). U Koprivnici radi Supernova Koprivnica (od 9:00 do 15:00). U Sisku rade Supernova Sisak East (od 9:00 do 14:00) i Supernova Sisak West (od 9:00 do 14:00).

U Karlovcu radi Supernova Karlovac. U Čatrnji (Plitvička Jezera) radi Plitvice Mall. U Gospiću radi Stop Shop Gospić. U Šibeniku rade Supernova Šibenik (od 9:00 do 15:00) i Dalmare Shopping Centar. U Puli radi Pula City Mall. U Poreču radi Galerija Poreč.

