'Veća je vijest da je sutra srijeda nego što će se Kolinda Grabar-Kitarović kandidirati'

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović družio se danas s umirovljenicima i predstavnicima umirovljeničkih stranaka koje mu daju potporu na Trgu bana Josipa Jelačića, a na pitanje novinara kako komentira činjenicu da je predsjednica za sutra odlučila najaviti svoju kandidaturu Milanović je poručio kako je veća vijest “da je sutra srijeda nego što će se Kolinda Grabar-Kitarović kandidirati za predsjednicu”.

Na slično događanje trebala je na Zrinjevcu u povodu Međunarodnog dana starijih osoba u organizaciji Grada Zagreba doći i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali je otkazala u zadnji trenutak zbog, kako su objasnili u njezinu uredu, iznenadnog sastanka. O kakvom se pak sastanku radilo, nisu željeli otkriti.

Upitan kako komentira predsjedničino naprasito otkazivanje dolaska na Zrinjevac, Milanović je ironično pitao: “Tko je to organizirao? Bandić? Zar on nije trebao dati neku izjavu do 30. rujna? Po julijanskom kalendaru možda?” te je zaključio kako je Bandić opsjednut njime jer misli da je on u korijenu njegovih problema.

– To nisam ni ljudski ni institucionalno ni politički. Sam si je najveći neprijatelj. Tako neka me ostavi na miru ili ne, ali ja nisam kriv za njegove probleme – kazao je Milanović koji je obišao štandove Stranke umirovljenika i SDP-a u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.

Osvrnuo se i na položaj umirovljenika. Kazao je kako su mirovine male i koja god vlada bude, morat će dati više jer su to građani koji su sve stariji. Dodao je i da mu je jako važno što ima potporu više umirovljeničkih stranaka, kao i HSS-a, IDS-a, PGS-a. Svaki glas kao znak povjerenja i volje će biti važan, možda i presudan – zaključio je.