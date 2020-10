Proslava 70. rođendana Torcide nije bila prijavljena ni policiji ni lokalnom Stožeru

Na okupljanju Torcide u centru Splita, gdje su u srijedu navečer nastavili slaviti svoj 70. rođendan, bilo je oko dvije do tri tisuće navijača koji, službeno je potvrđeno, svoje okupljanje nisu prijavili policiji, ali ni županijskom Stožeru civilne zaštite.

U županijskom stožeru kažu da nisu zaprimili nikakav zahtjev za organiziranje bilo čega. Štoviše, dodaju da oni kao županijski stožer u tom slučaju nemaju mehanizme za djelovanje, odnosno kažnjavanje, već bi to trebali činiti gradski komunalni redari i policija.

Masovno organiziranje proslave i nepridržavanje mjera, smatraju neki splitski odvjetnici koji su željeli ostati anonimni, dovele su u ugrozu druge građane zbog čega je, drže, policija to morala spriječiti.

Kažu da su se u postupanju Torcide ostvarila obilježja kaznenog djela ugroze zdravlja ljudi po nekoliko zakona, ali priznaju da preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom se predviđa nošenje maske i držanje socijalne distance nije zakonski obvezujuća mjera koja predviđa sankcije.

No, dio njihovih kolega zakon tumači na drugačiji način i tvrdi da policija nije imala na osnovu čega reagirati. Smatraju da je to mogla učiniti jedino u slučaju da je došlo do narušavanja javnog reda i mira ili nekog drugog prekršaja, odnosno kaznenog djela.

Odluke Nacionalnog stožera bez kaznenih odredbi

Što se tiče očitog ne pridržavanja epidemioloških mjera podsjećaju da odluke Nacionalnog stožera nemaju kaznene odredbe.

Policija je, pak, u službenom priopćenju potvrdila da nisu zaprimili prijavu javnog okupljanja, ali su u sklopu obavljanja redovitih zadaća planirali opservaciju i obilaske na određenim lokacijama "s ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira te obavljanja ostalih zadaća sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima".

Potvrdili su i da je sinoć tijekom večeri na proslavi u Splitu bilo između dvije do tri tisuća navijača te da će "u odnosu na uočena ponašanja koja su bila u suprotnosti s odlukom Stožera civilne zaštite od 25. listopada 2020. godine dostaviti izvješće Stožeru civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije".

Isto tako tijekom večeri nisu evidentirani događaji s obilježjima nasilja i namjernog uništenja imovine, ozljeđivanje osoba ili fizički sukobi, a na temelju obavijesti i saznanja o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, kažu, provesti će kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja činjenica i eventualnog daljnjeg postupanja.