Proslava 140. godišnjice otkrića Modre špilje na Biševu uz izložbu „Ispod mora, ispod zemlje“

Povodom 140. godišnjice otkrića Modre špilje na Biševu, Turistička zajednica Splitsko - dalmatinske županije pridružila se proslavi organizirajući izložbu podvodne fotografije pod nazivom "Ispod mora, ispod zemlje" u bivšem vojnom tunelu „Gatula“ na Biševu. Izložbu su u četvrtak svečano otvorili direktorica Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije, Ivana Vladović, župan splitsko – dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević. Izložba prikazuje prizore podmorja Viškog arhipelaga te ostalih dijelova jadranskog akvatorija. Autori fotografija su Dalibor Andres, Danijel Frka, Ivana Grgić, Damir Zurub, Marjan Radović, Srđan Vrančić i Božidar Vukičević koji već godinama vjerno bilježe i dokumentiraju podmorski svijet Jadrana. Riječ je o najboljim podvodnim fotografima čije su fotografije mahom osvajale prva mjesta na svjetskim natjecanjima, a čiji je rad prepoznat brojnim domaćim i međunarodnim nagradama.

Jadransko more u svojim dubinama skriva jedne od najljepših i najčudesnijih prizora. Jedan od njih je i Modra špilja na otoku Biševu koja je od 1951. zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode. Riječ je o fenomenu koji uistinu nikoga ne ostavlja ravnodušnim. . Za otkriće Modre špilje zaslužan je bečki slikar Eugen Baron Ransonnet koji ju je 1884. godine otkrio tijekom svoje ronilačke ekspedicije. Njegovo otkriće označilo je početak turizma u Dalmaciji, a Modra špilja postala je od tada nezaobilazna atrakcija Jadrana. Na samom otoku Biševu, inače najudaljenijem nastanjenom hrvatskom otoku, živi tek 15 stanovnika. Kako je otok izložen snažnim morskim strujama i vjetrovima, tijekom stoljeća nastanka obala Biševa formirala se u obliku visokih stijena i nadmorskih litica, dok se u skrovitim uvalama kriju jedne od najljepših plaža na Jadranu. Otok je izrazito bogat špiljama, no prema mnogima upravo Modra špilja slovi za najljepšu špilju, ne samo na Biševu već i u cijeloj Hrvatskoj. Poseban je ugođaj u prijepodnevnim satima kada sunčeva svjetlost ulazi kroz podvodni otvor pećine i obasjava pješčano dno, stvarajući pritom fascinantnu igru svjetla i nebesko plave boje koja se reflektira u unutrašnjosti špilje. Ova izložba smještena je u jedinstvenom prostoru bivšeg vojnog tunela Gatula na Biševu, što joj daje jednu posebnu dimenziju i čar. Pri planiranju izložbe organizatori su se vodili konceptom povezivanja otoka „izvana i iznutra“, odnosno kako i sam naziv izložbe poručuje „ispod mora - ispod zemlje“, a otok Biševo je sa svojom fascinantnom poviješću, podzemnim vojnim tunelima koji se protežu gotovo duž cijeloga otoka i još impresivnijim morskim svijetom idealno mjesto za to.

Foto: Marko Vodanović

- Iako je Biševo najpoznatije po Modroj špilji, ovim projektom želimo posjetiteljima približiti i druge skrivene ljepote otoka Biševa kao i ljepote podvodnog svijeta Jadrana. Fotografije renomiranih i nagrađivanih fotografa prikazuju nevjerojatnu raznolikost i ljepotu Viškog arhipelaga i Jadrana, a sama lokacija izložbe u povijesnom tunelu dodaje jednu dodatnu dimenziju ovom doživljaju. Izložba je otvorena do 1. listopada, što daje dovoljno vremena svim zainteresiranima da ju obiđu. Vjerujemo da će ova izložba privući mnoge posjetitelje te pozivamo sve ljubitelje prirode, umjetnosti i povijesti da posjete Biševo i dožive ovu uistinu neobičnu i jedinstvenu izložbu – poručila je Vladović na otvaranju izložbe.

Ovoj velikoj i značajnoj obljetnici pridružili su se i profesor emeritus, pjesnik i moreplovac Joško Božanić koji se okupljenima obratio recitacijom na komiškom govoru te kurator izložbe i urednik fotografije u Slobodnoj Dalmaciji Matko Biljak kao i brojni drugi uzvanici. Okupljeni su u četvrtak, osim izložbe, uz stručno vodstvo interpretatora posjetili Modru špilju. Fotografije će u tunelu biti izložene sve do 1. listopada 2024. te je izložba otvorena za sve posjetitelje, a ulaz besplatan.