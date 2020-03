Prošireni kriteriji: U Hrvatskoj će na test i plućni bolesnici

Slovenija se za epidemiju izazvanu koronavirusom nije pripremala tako intenzivno kao Hrvatska, no u toj su zemlji do jučer testirali 433 osobe, dok je u Hrvatskoj, koja je već dva tjedna u punoj pripravnosti te efikasno prati i detektira kontakte oboljelih, do jučer obavljeno znatno manje testiranja. Do jučer su obrađena 302 uzorka, najnoviji je to podatak iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Ubuduće će se broj testiranja povećati.

U Varaždinu 11. slučaj

Do sada su se testiranja u Hrvatskoj provodila nad osobama koje imaju simptome respiratornih bolesti, a bile su u kontaktu s osobom zaraženom koronavirusom ili koje imaju simptome, a bile su u područjima zahvaćenima koronavirusom, prema preporukama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control).

– Uskoro ćemo početi testiranja prema novim, proširenim kriterijima ECDC-a. Najprije ćemo testirati teške slučajeve plućnih bolesnika iz bolnica, prema preporukama ECDC-a, a onda ćemo vidjeti hoćemo li testiranje proširiti i na kontakte oboljelih i na sumnjive kontakte. U subotu ujutro imamo sastanak na kojem ćemo, vjerojatno, to definirati – kazao je dr. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

HZJZ će također početi s testiranjima od ponedjeljka. Donekle se kasnilo jer je bilo potrebno uhodavanje uz pomoć djelatnika u Infektivnoj, koji su pak ovih dana dosta zauzeti.

Prof. dr. Alemka Markotić potvrdila je jučer da je jedanaesti slučaj infekcije koronavirusom zabilježen u Varaždinu i da je riječ o osobi koja je bila u bliskom kontaktu s drugom oboljelom osobom iz Varaždina. Od 302 uzorka koji su testirani do jučer, svi su negativni, dok je devet uzoraka još u testiranju.

– Muškarac koji je došao s kruzera pušten je kući jer je bio dvaput uzastopno negativan na testiranje i osjećao se dobro – potvrdila nam je prof. Markotić.

Iako se prije tri dana najavljivalo i puštanje prvog blizanca sa Zarazne, on, međutim, još nije pušten kući.

Blagi pad bukinga

Ministar turizma Gari Capelli iznio je jučer učinke zaraze koronavirusom na hrvatski turizam pa je kazao da se buking od 25. veljače počeo smanjivati, kad je riječ o gostima iz Koreje, Japana i Kine i do 60 posto, ali da trenutačno još uvijek imamo tri posto više noćenja nego do prošle godine u ovo vrijeme. Uskoro se očekuje i pad američkih bukinga, no čim epidemiolozi potvrde da je prošla opasnost od epidemije, počet će snažne marketinške akcije.

– Naši gosti uglavnom dolaze automobilima, u više od 70 posto slučajeva, i to je prednost u odnosu na Italiju i Grčku u koje više dolaze avionom. Tu ćemo imati laganu prednost – iznio je Capelli. Dodao je i da za sada nema velikih storniranja za razdoblje od svibnja do listopada. Najviše se stornira hotelski smještaj u ožujku, a kako prva tri mjeseca u godini nose tek pet posto prihoda od turizma, sve to još uvijek nije velika šteta.

– Prvosvibanjski praznici dat će jači smjer turističke sezone. Očekivali smo 70-postotnu popunjenost hotela, ali sezona još nije ugrožena, rezervacije za ljeto se ne otkazuju, samo je buking donekle usporeniji – zaključio je ministar Gari Capelli i dodao da će rezervacije ići u kraćem periodu, u lipnju za srpanj.

