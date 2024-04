Projekt Rezolucija Zemlja ušao u dva finala Native Advertising Institutea – najvažnije nagrade za native oglašavanje

Native Advertising Institute uvrstio je projekt Rezolucija Zemlja u dva finala najboljih primjera native oglašavanja za 2024. godinu, u kategorijama BEST NATIVE ADVERTISING USER ACTIVATION CAMPAIGN i BEST NATIVE ADVERTISING STRATEGY. Native Advertising Award najveća je i najvažnija nagrada za stručnjake za native oglašavanje i brendirani sadržaj koja će se dodijeliti u lipnju ove godine u Kopenhagenu.

Kako je sve krenulo?

Možemo li mi “mali ljudi” učiniti nešto za planet? Ima li smisla truditi se živjeti ekološki i održivo kada “veliki” to ne rade? Svatko od nas imat će drugačiji odgovor na ovo pitanje, ali činjenica je da velike promjene počinju malim koracima. U Večernjem listu prepoznali smo kako svi mi možemo doprinijeti očuvanju našeg planeta, koliko god mali bili, stoga smo pokrenuli ekološki projekt koji je ubrzo prerastao u najveći u Hrvatskoj – Rezolucija Zemlja.

Što smo do sada napravili?

U projektu Rezolucija Zemlja do sada je sudjelovalo više od 38.000 volontera, u 147 akcija čišćenja sakupljeno je više od 380 tona otpada, korišteno je više od 750 tona recikliranog papira, organizirano je više edukativnih radionica za mlade o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, kao i više konferencija, od kojih je jedna bila međunarodna.

Akcija „Klikni i posadi stablo“ u suradnji s Hrvatskim šumama rezultirala je s više od 30.000 sakupljenih potpisa, što će u konačnici značiti novih 30.000 stabala u raznim regijama diljem Hrvatske.

“Rezolucija Zemlja” nije samo kampanja ili akcija čišćenja već pokret koji poziva sve ljude da se povežu s prirodom na dubljem nivou. Naše osvještavanje javnosti o važnosti očuvanja okoliša i poticanje pojedinaca na akciju dobilo je ogromno međunarodno priznanje u vidu tzv. medijskog Oscara, poznatog pod nazivom INMA Global Media Awards. Rezolucija Zemlja je jedini projekt iz Hrvatske koji je ušao među finaliste i prema mišljenju strogog međunarodnog žirija pobijedio u kategoriji najboljih društveno-odgovornih projekata organiziranih od strane medija. Podatak je to koji je još impresivniji kad se u obzir uzme da se na INMA-i natjecalo više od 775 projekata iz 239 prestižnih medijskih svjetskih kuća iz čak 40 različitih zemalja. Natjecali su se projekti iz medija koji predstavljaju sinonime za izvrsnost, poput američkog The New York Timesa, njemačkog Der Spiegela ili britanskog Guardiana, tako da je time uspjeh Večernjeg lista još veći.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Nagrade i nominacije potvrda su da je ono što smo pokrenuli prije 3 godine vrijedilo truda, a priznanja su samo poticaj da nastavimo dalje još jačim tempom stoga nam se ovog vikenda pridružite na raznim akcijama diljem Hrvatske, u najvećoj akciji čišćenja ove godine.

Evo kako se možete uključiti

Provjerite popis lokacija na kojima čistimo zajedno sa svojim partnerima i udrugama, potražite koja je vama najbliža lokacija i pridružite nam se!

Popis lokacija, kao i detalji, naknadno će se nadopunjavati pa nas pratite kako biste doznali najnovije informacije!

Pozovite kolege, prijatelje i obitelj i budite dio pozitivnih promjena jer i mali koraci čine razliku.

Ostavi utisak, a ne otisak. Pridruži se. Očisti. Promijeni.