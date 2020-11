Prof. Nenad Ban objasnio zašto danas izgleda da je smrtnost viša

Broj preminulih COVID-19 pacijenata u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko tjedana je jako visok u odnosu na populaciju. U toj statistici smo na žalost među najjače pogođenim zemljama u Europi. Taj broj je u stvari mjerodavnija indikacija o ukupnom broju novozaraženih u Hrvatskoj, dakle visoki broj preminulih ukazuje da postoji veliki postotak ljudi koji su zaraženi, ali nisu nikad službeno dijagnosticirani, što se također vidi i u povećanom postotku pozitivnih testova. Upravo je to razlog zašto nije moguće reći sa sigurnošću je li se širenje bolesti usporilo ili ne. Po svemu sudeći nije, i upravo je to razlog za zabrinutost i razlog da se donesu strože mjere - kaže za Večernji list ugledni molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban.

Kako to, pitamo ga, da je tako povećana smrtnost pozitivnih pacijenata u ovom drugom valu?

- Tu se mora razlučiti govori li se govori o postotku “pozitivnih” ili “zaraženih” ljudi. Postotak “zaraženih” ljudi koji preminu se procjenjuje na 0,3 do jedan posto, i taj postotak je konstantan. Ako se čini da se povećava smrtnost pacijenata, to znači da u stvari, na žalost, danas u Hrvatskoj mnogi ljudi ne odu k liječniku, pa onda ili ozdrave i to se nigdje ne evidentira, ili završe u bolnici, što se onda naravno pribroji COVID-19 infekciji. Zbog toga izgleda da je danas smrtnost viša - ističe.

Što misli, kako ćemo još dugo imati tako veliki broj umrlih, hoće li on još I rasti ili će početi padati?

- Ovaj val neće posustati sve dok ga mi ne spriječimo mjerama ili dok nas virus ne pregazi tako da tisuće i tisuće ljudi premine, a još veći broj ljudi završi u bolnicama. Dakle, apsolutno je važno da se uvedu strože mjere i situacija dovede pod kontrolu. U ovoj situaciji, čak i ako danas sve zatvorimo, broj bolesnih i preminulih će se nastaviti povećavati istom, a možda čak i većom brzinom, barem sljedećih mjesec dana - upozorava.

U ovakvim situacijama bolje je, ističe, reagirati ranije i strože, nego započeti s blagim mjerama.

- Mislim da je vrijeme za strože mjere bilo zrelo već prije nekoliko tjedana - napominje i zaključuje: - Pad brojeva novozaraženih zbog cjepiva se nece moći očekivati prije sljedećeg ljeta, ali barem će se ugrožene grupe i zdravstveni radnici moći cjepiti ranije, pa će to bitno usporiti pandemiju.

