Pritvorenici dali pravosudnom policajcu 6500 kuna da im u zatvor unese mobitel i steroide

Primanje mita, pomaganje u primanju mita neovlaštena proizvodnja tvari zabranjenih u sportu... djela su koja se stavljaju na teret trojici optuženika, od kojih je jedan pravosudni policajac. USKOK je za navedena djela optužio Tihomira Jurića (58), pravosudnog policajca te Ivana Šunjića (34) i Rina Popca (39), a optužnica je postala pravomoćna nakon što ju je neki dan potvrdilo optužno vijeće Županijskog suda u Splitu. Kako je Popac nedostupan, odlučeno je da mu se sudi u odsutnosti.

USKOK u optužnici Jurića tereti da je od početka veljače do 4. ožujka 2022., kao zaposlenik Zatvora u Splitu - radio je na mjestu stražara - strukovnog učitelja -pristao za novac pritvorenicima raditi usluge. Konkretnije, USKOK navodi da je Jurića za sada nepoznati pritvorenik, inače poznanik Šunjića tražio da u prostorije splitskog zatvora unese mobitele i SIM kartice te veću količinu anaboličkih steroida radi daljnje prodaje, ako mu plati. No Jurić je tražio da mu se ta "usluga" plati 6500 kuna. Prema navodima optužnice, nepoznati pritvorenik pristao je Juriću platiti traženi iznos, nakon čega je od Šunjića tražio da nabavi mobitel, SIM kartice, steroide te da to preda Juriću. Nadalje, taj pritvorenik nepoznatog identiteta dogovorio je s Popcem da spomenute zabranjene stvari preuzme od Jurića kada budu unesene u zatvor. Dogovor je bio da ih Jurić ostavi na određenom mjestu na kojem će ih Popac pokupiti. Nakon što je sve to dogovoreno, tvrdi USKOK, Reić je nabavio mobitel sa SIM karticom i punjačem te vrećice s po 200 kapsula anaboličkih steroida, a onda ih je i predao Juriću koji ih je unio u splitski zatvor.

No kako su optuženici bili tajno praćeni i nadzirani, prije no što ih je Popac preuzeo kako bi ih dalje predao, pretražen je zatvor, pa su u pretrazi kupaonice u zatvoru pronađeni mobitel, SIM kartica i pripadajući punjač, dok su u zatvorskoj garaži nađene kapsule steroida već razdijeljene u dvije manje vrećice. Prije no što je obavljena pretraga, Popac je s dogovorenog mjesta odlaganja uspio preuzeti još dvije takve vrećice s istim kapsulama, no to mu je naknadno oduzeto. Jurić i Šunjić su nakon uhićenja u rujnu 2023. jedno vrijeme bili u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama, a tijekom istrage obojica su nijekala krivnju. Popaca je od početka ove priče nedostupan, a za njim je raspisan i europski uhidbeni nalog.