Ministarstvo o smrti Jerka Pirića u zatvoru: Nema naznaka nasilne smrti niti samoubojstva

Jerko Pirić, 38-godišnji osuđenik koji se u šibenskom zatvoru nalazio zbog ubojstva 38-godišnjeg Karmelina Fistanića, pronađen je mrtav tijekom noći. Uzrok smrti još uvijek nije poznat, no iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije javili su kako nije bilo naznake nasilne smrti ili ubojstva.

- U Zatvoru u Šibeniku zabilježen je smrtni slučaj zatvorenika. Uzrok smrti u ovom trenutku nije poznat, međutim ističemo da nema naznaka nasilne smrti niti samoubojstva. Sve okolnosti navedenog slučaja se još uvijek utvrđuju. U Zatvor u Šibenik pravovremeno je pozvan mrtvozornik i nadležna policijska postaja radi poduzimanja radnji iz svojeg djelokruga - odgovorili su na upit Slobodne Dalmacije o smrti Pirića.

Fistanić je sa šest metaka pogođen u glavu i vrat na Jadranskoj magistrali kod Omiša, a za njegovo ubojstvo uhićeni su bili Pirić i 50-godišnji Vlado Zolota jer se smatra da su oni to ubojstvo naručili. Sve se izdogađalo u studenom 2019., a ubojstvo je izvršio Stjepan Ringwald (51). Pirić je bio osuđen na 18 godina zatvora, Zolota na 17, dok je Ringwald dobio 19 godina zatvora. Još je 2022. bila ukinuta presuda Visokog kaznenog suda, no i na ponovljenom drugom suđenju su dobili istovjetne kazne, no i dalje se čeka presuda Visokog kaznenog suda.