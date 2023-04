Pritvoren 45-godišnjak zbog napada na medicinskog tehničara u splitskom KBC-u

Iz splitsko-dalmatinske policije u četvrtak navode kako su kriminalistički istražili 45-godišnjaka koji je na bolničkom prijemu napao zdravstvenog djelatnika. Sumnjiče ga da je počinio kazneno djelo prisile prema zdravstvenom radniku te je uz posebno izvješće, kao dopunu kaznene prijave, predan pritvorskom nadzorniku. Splitski portali su objavili kako je napadnut 40-godišnji medicinski tehničar. Inače, kao reakciju na pojavne oblike nasilja usmjerene prema zdravstvenim radnicima koji svoju djelatnost obavljaju kao javnu službu, zakonodavac je Kaznenim zakonom propisao kazneno djelo prisile prema zdravstvenom radniku.

Zatvorska kazna do tri godine predviđena je za one koji doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječe u obavljanju zdravstvene djelatnosti. Ako su tim kaznenim djelom dovedeni u opasnost život ili tijelo zdravstvenog radnika te ako mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je nad njim uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj se kažnjava od šest mjeseci do pet godina zatvora. Počinitelj se, pak, može osloboditi kazne ako je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika.

VIDEO: Prekinut štrajk u splitskoj Čistoći