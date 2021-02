Prisegnula 67. talijanska vlada: Plenković i Grlić Radman čestitali talijanskim kolegama

Hrvatski premijer Andrej Plenković je na svom Twitter računu čestitao novom talijanskom premijeru Mariju Draghiju i najavio nastavak odlične suradnje između Hrvatske i Italije.

"Čestitam premijeru Mariju Draghiju i svima članovima nove talijanske vlade. Drago mi je što ću u Europskom vijeću surađivati upravo s njim i tako nastaviti dobre odnose između Hrvatske i Italije", napisao je Plenković u na talijanskom jeziku u subotu na svom Twitteru.

Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi (73) prisegnuo je u subotu pred talijanskim predsjednikom za predsjednika nove vlade nacionalnog jedinstva.

Sve najvažnije talijanske stranke osim jedne stale su na Draghijevu stranu, a njegov kabinet uključuje članove s cijelog političkog spektra, kao i tehnokrate na ključnim dužnostima, uključujući ministarstvo financija i novi portfelj za zelenu tranziciju.

Draghija očekuje teška zadaća, prije svega s oporavkom zemlje od pandemije covida-19 za što će iz EU-a dobiti više od 200 milijardi eura.

Draghijeva je 67. talijanska vlada od 1946. godine i sedma u zadnjih deset godina.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je Luigiju Di Maiou čestitao na ponovnom izboru za talijanskog ministra vanjskih poslova

"Najtoplije čestitke Luigiju Di Maiou što je ponovno izabran za talijanskog ministra vanjskih poslova i veselim se daljnjem osnaživanju suradnje između Hrvatske i Italije", napisao je na svom Twitteru Gordan Grlić Radman.

Novoizabrani premijer Mario Draghi vodio je sveobuhvatne razgovore s političkim strankama zastupljenim u parlamentu koji su mu omogućili da formira šaroliku vladu u kojoj su članovi Demokratske stranke (PD, lijevi centar), ali i krajnje desne Lige Mattea Salvinija i desne Forza Italije Silvija Berlusconija.

Warmest congratulations to @luigidimaio on the reappointment, looking forward to continue our #cooperation strenghtening 🇭🇷-🇮🇹 relations. pic.twitter.com/rdfRl0xDWY