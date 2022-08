Primorac: ''Sve je to u najmanju ruku neuobičajeno. I ja sam isto nestrpljiv''

Ministar financija Marko Primorac odgovarao je danas na pitanja novinara oko plinske hobotnice otkrivene u subotu koja je jako uzdrmala hrvatsku javnost.

''Ne znam doista što bi komentirao na tu temu. Izgleda malo neuobičajeno u svakom slučaju. Mislim da je ovo rezultat neovisnog rada sustava. Drago mi je da se pokazalo da ta tijela rade u koordinaciji i da profesionalno obavljao svoj posao i mogu samo pružiti potporu'', rekao je ministar Primorac na pitanje je li mu neobično da je takva jedna velika operacija pala na tako banalnoj stvari kao što je golema uplata novca na račun jednog umirovljenika.

''Ne znam kako interne procedure u Ini funkcioniraju. Jedna je osoba odobravala niže cijene energenata, osumnjičeni je izjavio da je to uobičajeno poslovanje. Ako je to zaista u Ini tako onda je to u najmanju ruku neuobičajeno. Ne znam točno funkcioniranje u Ini konkretno, ali sumnjam da Nadzornom odboru dolazi svaki dokument koji netko potpiše. Ja bi isto volio znati tko je bio zadužen da to prati i kontrolira, zanima me to i kao ministra i kao građanina. Svi smo zainteresirani da do ovakvih propusta više ne dolazi'', rekao je ministar. ''Treba provesti sve istražne radnje do kraja i ako postoji bilo kakva odgovornost u toj hijerarhiji treba svaka pojedinačna osoba odgovarati'', dodao je.

''Ja sam isto tako uvjeren da ćemo vrlo brzo dobiti odgovore na sva vaša pitanja. Ministar Filipović je odradio sastanak s Upravom Ine. Ja sam svjestan da ste vi nestrpljivi i ja sam jako nestrpljiv'', rekao je ministar na pitanja i opaske novinara kako bi mu u planiranju budućih mjera koje su sad pred njim sigurno dobro došao novac koji je završio na računu jednog umirovljenika. ''I ja s vama očekujem odgovore na određena pitanja.''