Primorac odgovorio na kritike o statusu dragovoljca i objavio dokumente kao dokaz

Sve otkako je objavio da će se kandidirati za predsjednika RH kao nezavisni kandidat uz potporu HDZ-a, Dragan Primorac trpi kritike društvenih mreža, u čemu, pomalo neočekivano, prednjači desnica. Nerijetko je pritom tema ono što je Primorac radio tijekom Domovinskog rata, naročito nakon što ga je sada bivši HDZ-ovac Andrija Hebrang optužio za dezerterstvo.

Primorac je te tvrdnje ovih dana odbio kroz niz intervjua, ističući kako se 1991. godine uključio u obranu Hrvatske kao dragovoljac, no kritike nisu prestale. Branimir Glavaš je, primjerice, danas na Facebooku objavio preslik potvrde koju je 2007. izdala Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, a po kojoj Primorac ima status branitelja jer je sudjelovao u obrani Hrvatske od 14. siječnja do 1. srpnja te od 2. do 31. srpnja 1991. godine. Glavaš je uz to upisao i prilično oštar status. "Ako je ovo istina što se ovih dana širi preko društvenih mreža, tu bandu lopovsku treba srušiti sa vlasti, isto onako na identičan način kako su na nju došli", napisao je Glavaš, ne pojašnjavajući dodatno što ga je toliko uznemirilo na društvenim mrežama ili u samoj potvrdi.

Dragan Primorac, međutim, potvrđuje kako se radi o autentičnom dokumentu i odbija sve napade koji u pitanje dovode njegovo sudjelovanje u obrani Hrvatske, a kakvima je, kaže, bio izložen i pred druge izbore u kojima je sudjelovao kroz proteklih 20-ak godina.

"Zbog toga sam potvrde stavio na svoje web stranice, kako bi svima bile dostupne i od tada su tamo", pojašnjava Primorac i podsjeća kako se osobno zauzimao za objavu Registra hrvatskih branitelja i onda kada to nije svima odgovaralo.

Uz to nam je priložio i otvoreno pismo Vlade Bužančića, zapovjednika antiterorističke postrojbe PU Splitsko-dalmatinske iz prvih ratnih godina, u kojem Bužančič potvrđuje kako se Primorac, zajedno s bratom Damirom uključio u njegovu postrojbu i, zajedno s ostalim njezinim pripadnicima obavljali zadatke koji su joj bili povjereni. "Jedan od glavnih zadataka postrojbe u kojoj je sudjelovao Dragan Primorac bila je organizacija protuterorističkih djelatnosti te preventivno djelovanje protiv snajperista kao i sprječavanje diverzantskih grupa bivše JNA u svom djelovanju", navodi Bužančić u izjavi iz ožujka 2014. godine.

Foto: Dragan Primorac

U prilog Draganu Primorcu, ovaj ratni zapovjednik ističe i kako je Primorac osobno kroz kolovoz i rujan 1990. godine u postrojbu pričuvne policije doveo sve prvotimce taekwondo kluba Kocunar, kojemu je bio osnivač, predsjednik i trener, a od kojih je na kraju dijelom i formirana njegova postrojba. Bužančić potvrđuje i kako je Milan Kuzmanić, tada voditelj i koordinator pričuvnih postrojbi MUP-a PU Splitsko-dalmatinske, inzistirao na tome da dvojica braće nikako ne smiju biti u istoj postrojbi, zbog čega je u srpnju 1991. odlučio o prestanku angažmana Dragana Primorca, dok je njegov brat ostao u postrojbi.

FOTO Državni vrh na Sinjskoj alci: Brojna poznata lica došla podržati tradiciju