Primorac: Skidanje sako došlo je spontano. To sam napravio 30 sekundi prije izlaska

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, Dragan Primorac , danas je održao konferenciju za novinare u Zagrebu, na kojoj je oštro kritizirao trenutnog predsjednika Zorana Milanovića. Primorac je izjavio da Milanović "nikada nije bio gori" ni kao premijer, ni kao predsjednik države.

„Predsjednik, zajedno s načelnikom glavnog stožera i nekim drugim osobama, protuzakonito dolazi u restoran, dok su drugi restorani zatvoreni. Tamo jede s njima, izdaju se računi, a paralelno se vodi istraga protiv njegovog prijatelja Kovačevića. I što Milanović napravi? Negira ono što je učinio. To smo morali nekoliko puta objašnjavati, ljudi izvan Hrvatske jednostavno ne mogu vjerovati da se to dogodilo“, rekao je Primorac.

Dalje je iznio kritike na Milanovićev karakter, napomenuvši kako pokazuje "odbojnost prema Hrvatima i medijima". „Kada se Milanović uznemiri i postane nervozan, počne napadati. Pitanje koje Hrvatska mora postaviti jest: Što je Zoran Milanović radio? Je li slučajnost da je njegova firma smještena na istoj adresi kao Janaf? Ja sam šokiran, nisam mogao vjerovati. Morate razumjeti kamo Hrvatska ide. On stavlja vlastiti interes ispred svega. Je li to slučajnost ili nešto puno dublje? Milanović želi porobiti Hrvatsku“, izjavio je Primorac. „Čovjek kojemu Hrvatska nije na prvom mjestu, a koji je opterećen brojnim aferama... To je poruka koju želim poslati glasačima. Morate razumjeti kamo Hrvatska ide. Milanović stavlja vlastiti interes ispred svega, a desetak afera na koje nikada nije odgovorio to najbolje pokazuje“, nastavio je Primorac.

Za kraj, Primorac je naglasio kako Hrvatskoj treba predsjednik koji će stavljati interese zemlje i poštivanje zakona na prvo mjesto. „Zoran Milanović ne predstavlja budućnost Hrvatske. Sve što je u njegovoj blizini je narušeno. Nije mi bilo lako ući u predsjedničku utrku, ali to je činjenica. Hrvatska zaslužuje boljeg predsjednika jer se radi o budućnosti naše domovine“, zaključio je Primorac.

Na pitanje o ministrima iz Slovenije i Andreju Plenkoviću, Primorac je odgovorio da su njegovi kriteriji isti za sve: „Poštujte zakone, bez obzira na poziciju.“ Također je komentirao medijske usporedbe s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom vezane uz njegovu spontanu odluku da skine sako nakon izlaska rezultata izbora: „Nitko me nije inspirirao u tome. To je bila moja spontanost, donio sam odluku trideset sekundi prije izlaska. To su samo analizirali mediji, i moram reći, nasmijale su me te analize.“

