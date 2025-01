Primorac: Milanović želi s SDP-om i Možemo zacrveniti cijelu Hrvatsku, već je to započeo

Kandidat HDZ-a Dragan Primorac dao je izjave za medije ovog petka, pa kritizirao svog protukandidata Zorana Milanovića s kojim će se sučeliti u drugom krugu. On se osvrnuo na njegov mandat kao premijer, dodajući kako ima jednu ključnu poruku koju aktualni predsjednik želi poslati - ''Kao čovjek koji vodi SDP iz sjene, želi s SDP-om i Možemo zacrveniti cijelu Hrvatsku''.

- Kao prvi čovjek Vlade, smanjio je plaće u prvom mandatu i rekao da je nužno ukinuti obroke Vojsci. Netko tko je u trenucima najveće krize procijenio da nije dobro investirati u Leoparde i ostale sustave. Koje su njegove kompetencije u trenucima kad je sigurnost Hrvatske i Unije na prekretnici? Odgovor je jasan. Ali kad u privatne svrhe treba koristiti najskuplji taksi, Black Hawk, onda je on tu. Treba nam netko tko će Hrvatsku staviti na prvo mjesto - kazao je Primorac.

- Imate li snage, domoljubi, promatrati događaje koji su jasno definirani? Moj poziv je jednostavan - Zoran Milanović više jednostavno ne može biti predsjednik. Milanović želi s SDP-om i Možemo zacrveniti cijelu Hrvatsku, već je to započeo - dodao je. Primorac je kazao kako je već pred medijima iznio cijeli svoj život, od svog braniteljskog statusa pa do profesionalne karijere u zdravstvu.

- Za njegov biznis u Albaniji ne znamo uopće, kako je preživio na minimalcu? Želimo reći građanima istinu tko je tko u društvu. Naš razgovor će s moje strane biti vrlo otvoren i pristojan, ali želim da se sve tajne Milanovića od 2010. otkriju. Milanović je 2010. inzistirao da Hrvatska uđe u EU samo pod dva uvjeta - promjenom mehanizma glasovanja i smanjenjem glasova dijaspori. On je reducirao biračko pravo ljudima, razgovarao sam s njima. Ogroman broj Hrvata koji na to imaju pravo neće moći glasovati. Meni nije bilo jednostavno odgovarati na privatna pitanja, ali sam odgovorio. Kad ste javna osoba, ne možete se skrivati iza zidova Pantovčaka - smatra Primorac.

Milanovića je okrivio i da plaši građane da će hrvatski vojnici ratovati u Ukrajini, smatrajući kako je ta pitanja otvorio ''samo kako bi prikupio glasove''. Primorac je otkrio i kako je protiv bilo kakve redukcije predsjedničkih ovlasti, iako je u pripremi novi Zakon o obrani koji će se ticati upravo tog pitanja.

- Idemo pričekati izbore. Ja sam rekao da sam eksplicitno protiv tih izmjena - smatra Primorac. Što se tiče obrane, Primorac prihvaća obvezni vojni rok za mlade Hrvate, ali i razvoj tehnologije. ''Proučio sam brojne dokumente NATO-a, oni jasno definiraju koja je hrvatska uloga i što treba razvijati. To je razlog zašto će Hrvatska 2027. imati investiciju koja će biti veća od dvije milijarde za razvoj obrane. Moj prioritet će biti i razvoj vojne industrije, ono što radi DOK-ING, Đuro Đaković... Naš transfer tehnologije bi mogao biti puno veći nego što je to sada, imam kontakte i inzistirat ću da se to dogodi i Hrvatskoj'', objasnio je.

Primorac kaže da bi u prvih mjesec dana posjeo sve političke opcije i ''vratio mir''. Drugi potez bi bio odlazak u posjet Washingtonu, dok bi treći potez bio vidjeti tko može pomoći Hrvatskoj u razvitku. Gotovo svi problemi mogu se riješiti u prvih šest mjeseci mandata ako imamo predsjednika koji nije svadljiv i predsjednik samo jedne političke opcije, smatra Primorac.

- Kad imate čovjeka koji je lijenčina i neradnik, ne zna osnove ekonomije i ne zna tko mu daje plaću. Pitao je što se događa s misijama, nije znao da su izglasane u Saboru. On ništa ne zna, jer da zna, onda bi imao respekt prema privatnom sektoru. Njegova intencija nije bila ništa drugo nego da vrijeđa, zato jedva čekam sučeljavanje. Međutim, moram priznati, kako bi rekao Zoltan, da sam tužan jer je odbio sučeljavanje na N1, RTL-u, Novoj TV... Ako misli da nećemo u dva sata pokazati tko je Milanović, onda se grdo vara - kaže.

