Primorac: Ako svi građani počnu dugoročno iznajmljivati, porez neće plaćati nitko

Ministar financija Marko Primorac gostovao je u RTL Danas te komentirao danas najavljenu poreznu reformu na sjednici Vlade. Kako što je i danas bilo prezentirano, poreze vezane uz nekretnine će plaćati građani ovisno o tome što rade sa svojim stanovima i apartmanima, a ovisno o reakciji javnosti će se te mjere širiti ili pak smanjivati.

- U slučaju da svi građani odluče staviti svoje nekretnine u funkciju dugoročnog najma, neće ga plaćati više nitko - naveo je Primorac pa dodao i kako je jedan od ciljeva Vlade bilo oporezivati građane koji su bili usmjereni u izgradnju i rentanje nekretnina, što je dovelo do negativnih posljedica po pitanju priuštivosti nekretnina.

Ministar je ponovio kako će jedinice lokalne samouprave imati mogućnost određivati koja područja se trebaju više oporezivati, a koja manje, dodavši kako se mogućih zlouporaba Vlada ne boji. Osim toga, prokomentirao je i promjene poreza na dohodak i činjenicu što će plaće ponovno najviše rasti najbogatijima.

- Plaće se ne mogu povećavati porezima. U kontekstu poreznih opterećenja, kada govorimo o porezu na dohodak, oko 52-53 posto građana uopće ne plaća porez na dohodak jer nisu u poreznim škarama. Koliko god ih rasteretite, da ukinemo potpuno porez na dohodak, ti građani ne bi mogli ni na koji način povećati svoju neto plaću. Zato smo od 1. siječnja ove godine uveli onaj izdatak u sustavu Mirovinskog osiguranja gdje smo pomogli građanima koji imaju najniža primanja, i koji nisu bili u poreznim škarama, da s tog naslova imaju nešto veće neto plaće. Plaće se povećavaju tako da poslodavci povećavaju bruto plaće, a ovo su korekcije u koje smo odlučili ići jer su određenom dijelu građana plaće rasle, pa su ulazili u porezne škare ili veće porezne škare pa smo to u tako korigirali - kaže.

Vlada ovom poreznom reformom želi i osloboditi povratnike od plaćanje poreza na dohodak na pet godina. Primorac za RTL Danas kaže kako to nije diskriminacija u odnosu na one koji su ostali jer postoji za to legitimni cilj, a to je da je ''situacija na tržištu rada poprilično napeta''.

- Ako ne uspije ni ovaj plan povratka Hrvata, onda nemamo nikakav problem u smislu pravednosti i moralnosti. Daj Bože da uspije - poručio je.

