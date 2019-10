Primitivci i narcisi ne trpe drukčije, zato napadaju Gretu

Talijanski nogometni trener Tommas Casalini zasluženo je dobio otkaz nakon što je Gretu Thunberg nazvao “k..... spremnom za žestoki seks”. Nakon poplave primitivnih (ne)anonimnih napada među kojima je bilo i javnih osoba koje ne biraju riječi na račun djevojčice s Aspergerovim sindromom, jasno je da mala Greta nije napadana samo kao simbol borbe protiv klimatskih promjena nego i zato što je drukčija. A primitivci i osobito narcisi ne trpe drukčije, osim ako ne šute u nekom kutu, lišeni su empatije do te mjere da su u svojoj samodopadnosti u stanju pasti tako nisko i obrušiti se na dijete. Spremni su veličati Teslu, Einsteina, Newtona, Michelangela, Gatesa, Zuckerberga za koje su iznošene tvrdnje da imaju Aspergerov sindrom, ali kad je riječ o Greti, ona je samo “bolesna djevojčica” koja ne treba javno istupati.

Greta treba govoriti

Dakako, Greta nije Tesla, ona je samo dijete kojemu možemo poželjeti, kao i svakom drugom, da bude sretna i da se bavi onim što voli. A drugo je pitanje je li za nju velik teret da bude predvodnica borbe protiv klimatskih promjena ili da je u to guraju, no na to nitko od nas laika nema odgovor jer ga mogu dati samo stručnjaci, a ponajviše oni koji je dobro poznaju. Dječji psihijatar Nenad Jakušić ističe da djeca s Aspergerovim sindromom mogu biti jako dobra u onome što ih zanima i čime se bave, ustrajna u tome i na kraju uspješna.

– To može biti područje znanosti, umjetnosti ili zalaganje za zaštitu prirode. Širok je spektar tog sindroma, s kojim ima genijalne djece i djece koja neće završiti fakultet. Već dulje vrijeme teži se tome da se Asperger ne smatra dijagnozom, nego specifičnošću ličnosti. Jako je puno uspješnih ljudi u znanosti i umjetnosti koji bi trebali imati tu dijagnozu koja se postavlja samo ako se osoba ne uspijeva uklopiti u zajednicu i ne uspije završiti školu i živjeti samostalno – kaže Jakušić. Slaže se da djecu s Aspergerom, kao i svu drugu, zlonamjerni mogu iskoristiti. Neće reći, kao sveznalice, da njome manipuliraju roditelji jer ne poznaje Gretu i njezinu obitelj, nego samo kaže “možda da, a možda i ne”.

Psihijatar Ante Bagarić drži da je nedopustivo i stigmatizirajuće reći da Greta ne može govoriti o klimatskim promjenama jer ima Aspergerov sindrom.

– Sve osobe s emocionalnim, mentalnim smetnjama su nam ravnopravne, nisu gluplje od nas, to je isto kao da kažemo da onaj tko ima oštećenu hrskavicu ne može trčati po Jarunu. Tko se god referirao na njezine psihičke smetnje, bezobziran je. Djeca s 14, 16 godina smiju govoriti, komentirati sve probleme koje žele i kad nastupaju javno imaju pravo na sve moguće pogreške. Svaki napad na dijete pokazuje koliko smo primitivni, nezreli i negativni. Djeci do 18 godina treba se obraćati pozitivno i podržavajuće i bilo koji drugi pristup je neispravan – kaže Bagarić, dodajući da ne smijemo komentirati bilo koje psihičke smetnje odraslih, a kamoli djeteta.

Foto: Reuters/PIXSELL

Govor u UN-u

– Užas je da se bilo tko ruga Greti govoreći i pišući da ima Asperger, da je neodgojena. To samo pokazuje trulost civilizacije i koliko nema empatije prema tom djetetu. No, isto tako mislim i da govor u skupštini UN-a nije sama napisala i da voditelji političkih projekata za borbu protiv klimatskih promjena, teških milijarde, ne bi smjeli koristiti djecu za svoje ciljeve. To mi je jedino sporno jer postoji vjerojatnost da se psihički slomi zbog milijuna napada na nju u medijima, što nije lako za dijete – kaže Bagarić. Na pitanje može li joj govor u UN-u štetiti, Jakušić kaže da mozak djece s Aspergerom drukčije funkcionira jer kad se bave onim što ih zanima, često ih ne zanimaju kritike okoline i vršnjaka.

– Ako je taj nastup bio njezina želja, vjerojatno joj neće naškoditi, no drugo je ako ju je netko gurao u to mimo njezine volje – zaključuje.