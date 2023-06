Pogledajte kako su reagirali Prigožinovi plaćenici kada su čuli da se povlače

Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner, u subotu je rekao da je svojim borcima, koji su napredovali prema Moskvi, naredio da se okrenu i vrate u svoje baze kako bi se izbjeglo krvoproliće. "Shvaćajući svu odgovornost za to što će se ruska krv proliti na jednoj od strana, okrećemo postrojbe i odlazimo u suprotnom smjeru prema terenskim logorima, prema planu”, rekao je Prigožin. Prigožin je u subotu potvrdio da će njegove trupe zaustaviti kretanje prema Moskvi "kako se ne bi prolila ruska krv".

U Rostovu na Donu, Wagnerovi borci pripremaju se za povlačenje nakon naredbe da se vrate u svoje baze. Video prikazuje borce koji slave nakon što je Jevgenij Prigožin objavio audio poruku kojom potvrđuje deeskalaciju situacije. "Dečki, idemo kući", kazala je jedna osoba, prenosi Sky News.

⚡️Wagner in Rostov: "Boys, let's load up, let's go home!" pic.twitter.com/NqPB6kEPIu