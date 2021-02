Pretukli ga palicama jer je branio suprugu: 'Ona je cijeli moj svijet. Nije mi žao, opet bih'

Nakon što se skupina muških osoba u Puli verbalno sukobila s 58-godišnjom ženom, na mjesto događaja otišao je i njezin 69-godišnji suprug kako bi obranio njezinu čast. Muškarci su ga fizički napali, a zbog zadobivenih ozljeda, prevezen je u pulsku bolnicu.

– Najprije dvojica,a zatim još četvorica počela su me tući bejzbolskim palicama i nekim željeznim šipkama samo zato što sam branio svoju ženu od njihova napada. Moja žena je cijeli moj svijet i jako se volimo i poštujemo. Kad sam čuo da su je dvojica huligana napala nasred ulice, odmah sam izašao iz stana kako bih obranio njezinu čast. Sa mnom je izašao i naš 17-godišnji sin koji je priskočio upomoć. Sve se odvijalo kao u akcijskom filmu i samo želim da se ti huligani udalje s ulice i da nikad više nikog ne napadnu, a posebno ne starije ljude – ispričao je napadnuti Puljanin Tihomir Antić (69) za 24sata.

Tangra Burić (58) u srijedu je išla po lijekove i kad je prošla pokraj njih, oni su počeli psovati i govoriti joj svakakve gadosti, na što im je odgovorila da ih može biti sram.

– Prošla sam ih u jednom trenutku i oni su počeli psovati i govoriti mi svakakve gadosti koje je teško i reći. Same grozote. Rekla sam im da ih može biti sram što meni, starijoj ženi svašta govore. Na to su dodali: “Ko te j...e!” Jedan od njih krenuo je prema meni kao da će me udariti, ali ga je drugi zaustavio i prošla sam bez udaraca. Branila sam se kišobranom koji sam imala i nekako pobjegla prema kući. Uspjela sam ući u kuću i sva sam se tresla dok sam suprugu pričala što se dogodilo. Ne znam kako sam uspjela uopće prijeći stepenice do stana, ne sjećam se od šoka. Moj muž je odmah, sa sinom, izašao na ulicu – ispričala je supruga.

Tihomir je hrvatski branitelj koji je dva puta ranjavan i, kako kaže njegova supruga, ničega se ne boji.

– Pitao sam ih zašto su mi napali ženu i tu je nastao kaos. Udario sam jednog, a drugi je imao bocu od piva koju je bacio prema meni, ali je promašio. Bili su puno mlađi od mene, no nisam se bojao. Takvim osobama treba jednom stati na kraj da ne napadaju puno starije od sebe. Jedan je otrčao po svoju ekipu koja je bila u blizini i došla su još četvorica. Nisam bježao. Samo sam sinu rekao da ode jer su i njega počeli tući. Došla su još četvorica noseći u rukama palice. Nisam se dao, uzvraćao sam koliko sam mogao. Međutim, bili su jači i udarali su me s leđa, po glavi, nosu... Dobio sam udarac željeznom palicom u glavu. Neke žene koje su bile na ulici su vrištale, čuo sam. Osim vidljivih ozljeda po glavi, zadobio sam manji potres mozga. Nije mi žao jer sam branio svoju Tangru i opet bih – dodao je Tihomir.