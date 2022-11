Predstavnici obrazovnih sindikata ne kriju da ne vjeruju jedni drugima, no svima ide na živce Stipićeva taktika

Predstavnici i članovi obrazovnih sindikata već godinama u svojim redovima, ali i prema javnosti, ne skrivaju da se služe različitim taktikama u borbi za prava svojih članova. Ne skrivaju ni da jedni drugima ne vjeruju, osobito kada zajedno dolaze na pregovore. Ali jedna je taktika, govore to već godinama, rezervirana samo za jednog sindikalnog predstavnika – Željka Stipića, čelnika Preporoda.

Banalno tu taktiku svi ostali sindikalni predstavnici nazivaju "Stipićevom taktikom". Bez ikakve sumnje, itekako im ide na živce, a u javnost, sada već po pravilu, u fokus dolazi nakon završetka bilo kakvih pregovora sindikata i Vlade.

Dobri taktičari

Tu "Stipićevu taktiku" još u svibnju 2020. opisao je Vilim Ribić, kada je te godine 11 sindikata s Vladom pregovaralo o dodatku Temeljnoga kolektivnog ugovora, kazavši da su svi umorni od Stipića i njegovih gluposti.

– Mi smo jako dobri taktičari, a Stipićeva taktika sastoji se od jednog jedinog: nemoj ništa potpisati i onda napada one koji potpišu. Fascinantno je da ostaje predsjednik sindikata. Umorni smo od njega i njegovih gluposti – rekao je Ribić tada nakon završetka pregovora, a prenijeli su brojni mediji.

Sada, nakon što je devet sindikata javnih i državnih službi s Vladom ugovorilo povećanje osnovice plaća, povećanje regresa, božićnice i dara za djecu, jedini predstavnici dvaju sindikata koji nisu potpisali kolektivne ugovore, a koji se do prije dvije godine nisu štedjeli, ostali su Ribić, predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, i Stipić, predstavnik Preporoda. Iako će i članovi oba ta sindikata dobiti ispregovarano. A upravo ta "Stipićeva taktika" tijekom ovih je pregovora isprovocirala Anu Tuškan, glavnu tajnicu Sindikata hrvatskih učitelja, najvećeg sindikata u sektoru obrazovanja. Stipića je optužila za igre ispod stola, ne samo na ovim pregovorima nego i na onim prijašnjima.

– Dosta je toga da godinama Sindikat Preporod parazitira na tuđem radu. Iznosim činjenice pa neka svatko tumači kako hoće. Preporod, poznat po tome da nisu gotovo ni u jednoj radnoj skupini, da nisu gotovo ništa ugovorili, da odbijaju kolektivne ugovore u kojima prvo ruše ponude, odnosno Stipić kao solo izvođač, pa onda koriste ta prava i utužuju, poznati su po tome da će reći kako uvijek idu na izjašnjavanje, a naravno da to nije baš tako. Postoje dokumenti u kojima stoji kako je Sindikat Preporod sindikatima javnih službi dostavio podatke o rezultatima izjašnjavanja njegovih članova kada je Vlada u ožujku ponudila rast osnovice od samo dva posto. I gle čuda, članovi Sindikata Preporod prihvatili su samo 2 posto.

Željko Stipić napisao je kako su rezultati nepotpuni pa da najbolje da kažemo kako su svi protiv prihvaćanja ponude Vlade. Što je laž, potpune rezultate nikad nije dostavio niti ih je objavio jer očito objavljuje rezultate samo kad se ponuda odbija. Upravo to dalo mu je legitimitet da bez izjašnjavanja u svibnju prihvati četiri posto. To govori samo da će zataškati podatke koji mu ne idu u korist te će bez problema lagati javnosti da su i njegovi članovi odbili ponudu koju su prihvatili jer nove podatke nikad nije dostavio – kazala je za Večernji list Ana Tuškan.

Napominje kako je čelnik sindikata, čiji članovi sada odbijaju 6 plus 2 posto rasta osnovice, rast tri materijalna prava i pregovore u rujnu 2023., samoinicijativno prije toga Vladi predložio mnogo manje od onog što su njegovi članovi odbili. Uostalom, upozorava da je u svibnju, kada je prihvaćeno četiri posto bez izjašnjavanja članova Preporoda, Stipić govorio kako je prijevoz najbolje što je ugovoreno u Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Žuti sindikati

– No taj iznos jednak je 1,00 kn, ugovoren je 2017. i to je Stipić žestoko kritizirao. Činjenica je da je na sastancima sindikata javnih službi dogovoreno da će se tražiti 1,53 kn, no Stipić na pregovorima izlijeće s 1,35 kn, na što mu Sanja Šprem govori da je pobrkao brojeve jer je izračun stručnjaka 1,53 kn. Vlada na to odgovara kako prihvaća stav Stipića od 1,35 kn i tu priča staje. Sad je gorivo poskupjelo, no cijena se nije digla iznad 1,35 kn, a još će puno puta padati ispod 1,25 kn.

Glavno da je Stipiću to najbolji dio Temeljnog kolektivnog ugovora, koji je prihvaćen bez izjašnjavanja njegova članstva – opisuje Tuškan, navodeći da je to razlog njezina govora o "žutim sindikatima" jer svi moraju počistiti ispred svojih vrata žele li raditi na dobrobit radnika u Hrvatskoj.

Optužbe Tuškan na svoj račun Željko Stipić komentirao je gostujući u emisiji N1 televizije poručivši da neće polemizirati s kolegama jer to nema nikakvog smisla.

– Podjele su ionako tu, svaki moj odgovor to bi dodatno produbljivao – kazao je Stipić na optužbe kolega.

