Predstavljena aplikacija Tales of Mello: 'Nudi jedinstvenu kombinaciju obrazovanja i zabave'

IT tvrtka Daidream, koja ima sjedište u Vukovaru, predstavila je danas u Vukovarskom vodotornju aplikaciju za djecu pod nazivom “Tales of Mello”. Prema riječima autora aplikacije Nevia Burića riječ je o aplikaciji namijenjenoj za djecu od 3 do 12 godina kojoj je glavna misija da djecu zainteresira za čitanje.

- Mello motivira djecu na istraživanje, uči ih o brojnim temama i potiče ih na kreativnost. Baš kao što Netflix pruža personalizirani sadržaj za gledanje, a Wikipedia omogućava pristup beskonačnom znanju, Mello nudi jedinstvenu kombinaciju obrazovanja i zabave kroz kreiranje, čitanje i slušanje digitalnih bajki što je čini jedinstvenom na tržištu – rekao je Burić. Govoreći o tome kako je nastala aplikacija, rekao je kako je ona odgovor na pitanje može li vrijeme koje djeca provode uz mobilne ekrane biti kvalitetno. Prema njegovim riječima tehnologija je danas sastavni dio života svih nas, a mladim generacijama od najranije dobi.

- Naš cilj nije da djeca provode više vremena uz mobitel nego da to vrijeme, koje dođe prije ili kasnije, bude kvalitetno i edukativno. U nekoj fazi djetinjstva, kada djecu već prođe faza čitanja klasičnih bajki, Tales of Mello može biti njihov siguran ulazak u digitalni svijet tako da roditelji ne moraju brinuti hoće li im to štetiti ili im prezentirati nešto što nije adekvatno za njihovu dob. Umjesto da su djeca pasivni konzumenti sadržaja, aplikacija ih potiče da se aktivno uključe u njegovo oblikovanje. Mello na poseban način djeci priča o svijetu prirode, ekologiji i održivom razvoju i drugim zanimljivim temama te im omogućuje da sami kreiraju svoje priče”, rekao je Burić.

VEZANI ČLANCI:

Dodao je i kako s aplikacijom djeca mogu kreirati preko 250.000 različitih bajki, pročitati postojeće bajke, ali ih i poslušati kao audio knjige. Aplikacija sadrži i veliku bazu originalnih Mello priča za koje se brinu četiri autora, obogaćujući sadržaj svaki tjedan s 20-30 novih priča. Sve to je na tri jezika i to na hrvatskom, njemačkom i engleskom, a uskoro se najavljuje i više drugih svjetskih jezika.

- AplikacijaTales of Mello omogućuje svakom djetetu, bez obzira na socioekonomski status ili geografsku lokaciju pristup visokokvalitetnom obrazovnom sadržaju čime demokratiziramo pristup znanju i podižemo svijest o važnim temama današnjice. Mello je mali digitalni prijatelj djece i njihov učitelj van učionice koji promiče ljubav prema čitanju, a roditeljima pruža podršku u odgoju te im omogućuje kvalitetno vrijeme s djecom kroz igru i učenje. Naša aplikacija je revolucionarna na tržištu jer ima koncept i sadržaj kakve nema nijedna druga – istakao je Burić.

Interesantan podatak je i kako je Burić s aplikacijom „Tales of Mello“ nedavno osvojio prvo mjesto u konkurenciji od 2000 start up-a u organizaciji Bayern Media Laba, nakon čega su ga njemački mediji nazvali „Robin Hoodom za knjige“.