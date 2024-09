Predsjednik studentskog zbora: Plaća mi je 1000 eura, a najam stana 600 plus režije

Plaća 1.000 eura, a najam stana 600 plus režije - matematika je koja je nedostižna tisuće za studenata i mladih koji žive u Zagrebu. Iako bi novi porez na nekretnine trebao bolje urediti tržište, nije još sigurno kakav će on biti te hoće li utjecati na cijene. Predsjednik studentskog zbora Berislav Žužić i analitičarka turizma Martina Nimac Kalcina komentirali su upravo to u emisiji Studio 4 HRT-a.

- Prosječan student si trenutno ne može priuštiti najam stana u Zagrebu od 50 kvadrata koji iznosi 600 eura - kazao je Žužić. Žužić kaže kako iznajmljivači na moru iznajmljuju stanove preko zime, a kada dođe ljetna sezona, već od 01. svibnja, podstanari se tjeraju iz stana unatoč tome što oni još uvijek imaju obaveze na fakultetima. Nimac Kalcina izrazila je skeptičnost novim zakonom, smatrajući kako su mjere dobre ali neće dovesti do smanjivanja cijena nekretnina.

- Što se tiče poreza na najmove, vlasnici stanova će porez prebaciti na najmoprimce. Nesumnjivo će porasti najam stana. Ljudi neće spuštati najam već će ga dizati - kazala je. Žužić ističe kako je 2016. godine plaćao stan 200 eura, a kako kaže, danas isti takav stan se plaća 650 eura.

- Problemi su narasli, ali ne i plaće. Za studentski smještaj prijavilo se 10 tisuća ljudi, a u Zagrebu su kapaciteti 7 tisuća - kaže. Žužić smatra kako je za mladog čovjeka kupnja stana danas nemoguća. Nada se da će doći do modela priuštivog stanovanja i dugoročnog najma, ali i do normalnih cijena za kupnju stana.

- S ovim novim nametima povećat će se broj stanova koji se iznajmljuju na crno, poručuje.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će hrvatski gradovi izgledati za 100 godina. Rezultati su fascinantni