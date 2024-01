Predsjednik Hrvatskih suverenista: 'Bolje ići još jednom na izbore, nego ući u nefunkcionalnu Vladu'

U studiju Večernji TV-a novinarka Iva Boban Valečić pričala je s predsjednikom Hrvatskih suverenista Marijanom Pavličekom o stanju desnice u Europi i Hrvatskog, te o nizu aktualnih političkih tema.

- U Njemačkoj se vidi snažan rast desničarske stranke AfD-a, pa i prosvjeda kojima se traži njihova zabrana. Neformalni plan tamošnje desnice je deportacija milijuna stranaca, čak i onih koji imaju njemačko državljanstvo. Što mislite o tome planu Njemačke, kako mi stojimo u Hrvatskoj s tim pitanjem po vašem mišljenju. Bi li Hrvatski suverenisti bili spremni na takav potez-deportacije?

– Moramo razlikovati legalne migracije i migrante koji su privremeno na radu u Hrvatskoj od ilegalnih migranata. Mi smo lani imali oko 70.000 ilegalnih migranata koji su ušli u Hrvatsku, što preko BiH, što preko Srbije. Radi se prvenstvo o mladim ljudima koji dolaze s Bliskog istoka, iz dalekoazijskih zemalja koji podnesu zahtjev za azil u Hrvatskoj i imaju sedam dana rok da odu ili ostanu. Većina odlazi iz RH, no, nama je državna granica, po tome ispada, propusna kao švicarski sir. Mi nemamo kontrolu, ljudi se osjećaju nesigurno uz granice. Odmah smo rekli da na hrvatske granice mora doći vojska, ali ne samo vojska nego i ograda – samo tako se priljev migranata može smanjiti. Policija radi najbolje što može, no njih nema dovoljno. Na kilometar granice imamo jednog do 1,5 policajca u smjeni, oni to ne mogu stizati niti braniti. I što onda imamo – situaciju da ih uhite u Švicarskoj i onda nam ih jednom tjedno avionom vraćaju u Hrvatsku i moramo ih primiti sukladno Dublinskom sporazumu ili platiti 20.000 eura po glavi – to je 1,400 milijardi eura. I to za ljude koji ne žele ostati u Hrvatskoj. Dakle, mi taj problem moramo riješiti obzirom da smo prva članica EU na udaru ilegalnih migranata na jugoistoku Europe.

– Taj problem planirate riješiti preprekama na granici, fizički? Sustav azila ne jamči nikome azil ili zaštitu, zašto mislite da će se ponovno vratiti u Hrvatsku?

Oni će otići negdje, ali Europa je rekla dosta je. Velik broj EU zemalja, čak i Njemačka. Olaf Scholz danas govori ono što je AfD govorio prije sedam godina, prilikom prve migracijske krize 2015. na 2016. godinu. Još je tada AfD govorio da Njemačka više ne može primati toliki broj migranata i naravno da će ih početi vraćati, a sukladno Dublinskom sporazumu vraćate ih u onu državu koja ih je prva evidentirala – dakle u Hrvatsku. Mi i Europa imamo velik problem i ukoliko se on ne riješi, mislim da će kršćanska Europa šaptom pasti. Doslovno!

– Za vas je to pitanje kulturnog identiteta?

Kako kulturnog, ali s vremenom i sigurnosnog identiteta. Znate li što znači da je 70.000 ljudi ušlo i prošlo kroz Hrvatsku u sigurnosnom smislu.

– No, nema većih incidenata ilegalnim migranata sa stanovništvom. Dok policija bilježi, posebno u zadnje vrijeme, učestale napade na radnike sa Istoka koji rade u Hrvatskoj. Kako to komentirate?

Treba osuditi bilo kakvo nasilje, posebno na ljude koji rade u Hrvatskoj. Po nekim statistikama kod nas radi oko 180.000 stranaca od toga polovica iz dalekoazijskih zemalja. No, što se nama događa. Nama ljudi ulaze bez ikakvih kvota. Imamo 100.000 Hrvata na Zavodu za zapošljavanje, a uvozimo 180.000 ljudi iz drugih zemalja koje nam nisu kulturološki bliske. Uvozimo bez toga da se provjerava znaju li taj posao raditi, ruše cijenu rada, žive u neljudskim uvjetima zbog nekih naših poslodavaca koji ih tako tretiraju. Hrvati s tom plaćom s kojom oni rade, ne mogu opstati. Zbog svega toga, ako ne uvedemo kvote, mislim da će se aktualna situacija oteti kontroli. Krive politike zadnjih godina su nam otjerale iz Hrvatske 400.000 radno sposobnih Hrvata u EU.

– Kako ćemo popuniti ta radna mjesta? Pati i turizam od kojeg praktički živimo.

Kao prvo, među 100.000 Hrvata sigurno ima njih 70.000 koji se mogu prekvalificirati i raditi određene poslove.

– Kako onda naši poslodavci ne uspijevaju popuniti radna mjesta?

Zašto što se ide na popunjavanje s radnicima iz Bangladeša, Nepala, bez uvoznih kvota, kako bi radili za minimalac u uvjetima u kakvima rade i naravno da to velikom dijelu poslodavca i odgovara. Na taj način ti poslodavci žele zadržati i niska primanja u Hrvatskoj. I to ruši cijenu rada u Hrvatskoj. Imate apsurdne situacije koje se događaju. Evo primjer o kojem sam i u Saboru govorio: dijete naših iseljenika koji su prije 7 godina otišli u Njemačku, tamo se školovalo za dentalnog asistenta i želi se vratiti u Hrvatsku. Našlo je sa 19 godina posao u Zagrebu kod jednog doktora stomatologije kojemu i odgovara što on zna njemački jezik jer mu dolaze i ljudi iz njemačkog govornog područja kao pacijenti. I znate li koliko mu treba za nostrifikaciju diplome i početak rada? Hrvatska komora dentalne medicine kaže dvije do 2,5 godine. Znači prvo mora platiti 1.200 eura za nostrifikaciju, položiti ispite, povjerenstvo to utvrđuje. Znači naš čovjek bi trebao 2,5 godina čekati da mu se prizna diploma i da se može vratiti iz Njemačke, a mi uvozimo ljude bez kvota i u roku od 24 sata iz Nepala dođu i počinju raditi bez ikakvih provjera. To je kriva politika koja će se Hrvatskoj obiti o glavu.

– Kada već spominjete žicu na granici, HDZ kaže da ne žele stavljati žicu između Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj. Kako to komentirate.

To je jeftini politički trik. Hrvati u Hrvatskoj i BiH su već podijeljeni granicom. Uz to, Hrvati u BiH koji ulaze u Hrvatsku idu preko legalnih graničnih prijelazaka ne idu preko šuma, potoka, njiva i livada da uđu u Hrvatsku. Ovdje govorimo o ilegalnim migrantima koji ulaze mimo službenih graničnih prijelaza.

– Ukoliko vojska dođe na granicu, što bi vojska tamo točno radila?

Riječ je o psihološkom efektu za domaće pučanstvo koje živi uz granicu kako bi se osjećali sigurnije, no to je i psihološki efekt i na te migrante, jer ulazili su i migranti s oružjem i bilo je tu i pucnjava. No, bez ograde teško se taj problem može riješiti.

– Da bi vojska u slučaju kršenja propisa trebala i pucati na te ljude, spominjali su i vaši koalicijski partneri. Spominjao je to Nino Raspudić.

Nisam čuo da su to rekli naši koalicijski partneri. To su rekla gospoda iz Domovinskog pokreta, a mi s njima nismo u koaliciji.

– Što mislite, može li vojska u tom slučaju primijeniti oružje?

Vojska i policija moraju štititi sigurnost svojih građana. To mora svima biti jasno. Mi smo u svojoj državi. Neće nitko pucati na ljude ukoliko ti ljudi ne ugrožavaju sigurnost države. Ne može nitko reći da je normalno da u jednoj normalno uređenoj državi u tijekom godine ilegalno uđe 70.000 i do 100.000 ljudi mimo svih provjera, kada god hoće i to mladi ljudi iz zemalja gdje rata nema. Nitko me ne može uvjeriti da je to normalno i da to tako treba biti.

– Je li rješenje smrtna presuda na licu mjesta?

Tko je to rekao? Nitko to nije predložio. Ukoliko su ograde tamo, oni ne mogu prelaziti granicu.

– No, vojska nije osposobljena za postupanje prema migrantima; legalnim ili ilegalnim, zar ne?

Što to znači da nisu obučeni?

– Ilegalni migranti imaju određena prava, prema međunarodnom pravu, to se mora poštivati.

Pa i hrvatski građani isto imaju određena prava, a to je pravo na sigurnost u svojoj vlastitoj državi.

– Istina, ali vojnik mora jasno znati kako postupati prema migrantima, zar ne?

Sve se to da naučiti.

– Mislite da imamo dovoljno vojnika?

S ogradama na granici i s vojskom na kriznim točkama, taj se problem vrlo efikasno može riješiti. Ne u potpunosti, ali se može definitivno smanjiti.

– Poticanje pitanja migracija što bi nam u jednom trenutku moglo promijenili kulturni identitet jest ipak poticanje na strah. Ne osjećate li se nimalo odgovornim što se tim ljudima zbog drugačije boje kože sve češće događaju incidenti, da ih napadaju klinci na ulici?

Stava smo da je sigurnost hrvatskih državljana u Hrvatskoj na prvome mjestu. Ovo što se sada događa u zapadnoj Europi svjedoči da smo u pravu. Pa, je li normalno da su na ulicama nekada mirne Švedske sada vojnici sa dugim cijevima, kako bi uspostavili reda između bandi koje prvenstveno dolaze sa Bliskog istoka i dalekoazijskih zemalja i koje se unutar sebe tuku, svađaju, pucaju jedni na druge. Je li to normalna situacija? Da se ljudi u Njemačkoj više ne osjećaju sigurni. Upravo radi toga stranke kao što je AfD rastu jer stvari izmiču kontroli.

– Je li moguće neko okrupnjavanje desnice u EU?

Mi smo članica Europskih konzervativaca i reformista i namjeravamo ostati u tom krugu.

– U sklopu političkih prilika uoči izbora za EU parlament sve se češće govori o koaliciji između konzervativaca i CDU-a, odnosno Europskih pučana. Vi ste ovdje strogo protiv koalicije s HDZ-om. Na europskoj razini vam onda ne bi smetala takva koalicija?

Iskreno, mislim da je teško da će do takve koalicije doći na europskoj razini. Treba vidjeti kakvi će biti rezultati izbora. Ljudi nisu zadovoljni politikom pučana u cijeloj Europi Njihove su politike bile pogrešne i sada sami sebe novim izjavama demantiraju u odnosu na izjave od prije par godina.

– Pripremate se za izbore na koje idete s Mostom. Hoćete li širiti koaliciju?

Mi smo otvoreni za širenje koalicije sa strankama koje su nam svjetonazorski bliske i iza kojih ne stoji nikakva interesna skupina niti krupni kapital. Vidjet ćemo hoće li doći do još nekih razgovora s nekim pojedincima, no u ovom trenutku smatram da upravo ova koalicija Mosta sa suverenistima može ponuditi drugačiju, pravedniju i bolju Hrvatsku za hrvatske građane.

– Planirate li predstaviti kandidata za premijera?

Bit će sigurno predstavljen. Sve u svoje vrijeme, za sada je prerano za to. Do sada je Sandra Benčić predstavljena ispred ekipe Možemo! koja je studirala 17 godina, imate Peđu Grbina koji je uništio svoju vlastitu stranku, postojećeg premijera koji je pokrovitelj korupcije uz čije se ministre vežu koruptivne radnje. Naš će kandidat biti najkvalitetniji kandidat za premijera.

– Tko odlučuje o kandidatu, zajedno s Mostom, vaše članstvo?

Bit će prijedlog kolega iz Mosta, ali mi ćemo biti suglasni s tim.

– Kaže Darko Milinović da bi barem u 7 izbornoj jedinici bilo dobro okrupnjavanje desnice i tu spominje i vašu koaliciju i Domovinski pokret i HSP i neke manje stranke. Što kažete na takvu ideju za parlamentarne izbore?

Ljudi svašta pričaju. Što se tiče Darka Milinovića i njegovog političkog djelovanja, mislim da ga je vrijeme pregazilo u političkom smislu. Koalicija s Domovinskim pokretom je nemoguća. Ne može se surađivati na državnoj razini sa strankom koja je prvenstveno interesna skupina krupnog kapitala i koja je u zadnje dvije godine preko medija koje kontrolira, od Z1 televizije do nekoliko lokalnih medijskih kuća i nekoliko portala, od centar na desnoj, u dvije godine radila sve da razjedini desnicu. Po njihovim su medijima kao glavni neprijatelji bili prikazani i po njima se udaralo i ispod pojasa, bili Hrvatski suverenisti i Most. I to i dalje konstantno rade. A i čelnik je čovjek DP-a, Penava rekao da očekuju postizbornu koaliciju s HDZ-om, a znaju oni dobro da to onda uključuje i koaliciju s SDSS-om jer se HDZ neće odreći SDSS-a niti Milorada Pupovca niti suradnje s manjincima.

DP-u je cilj pokušati doći na vlast, preuzeti ministarstvo, recimo energetike kako bi zadovoljili neke poslovne interese unutar samog DP-a. S takvom strankom je nemoguće surađivati. Pogledajte njihove najnovije izjave po kojima bi oni zabranili, recimo, turbofolk glazbu, a onda isti dan bude objavljeno kako čelni ljudi te iste stranke, koja bi zabranila turbofolk glazbu i našu djecu učila koju glazbu trebaju slušati, se zabavljaju i 'režu vene' uz tu istu vrstu glazbe. Od Josipa Dabre, glavnog tajnika stranke koji pjeva pjesme pročetničkog pjevača ili do Zorana Gajića. To je licemjerno, a to će i građani prepoznati. Ja sam protiv svih vrsta zabrana. Nitko meni ne može zabraniti da ja slušam Thompsona.

– Opuštate li se ikada vi uz turbofolk? Makar na svadbama?

Ne. Na svadbama gdje ja idem toga nema. Mi u Slavoniji tie pjesme nemamo po svadbama, mi se držimo naših tamburaša.

– Kažete da je Domovinski pokret interesni pokret, no s njima surađujete na lokalnoj razini u Vukovaru. Kako to?

U trenutku sklapanja koalicije između suverenista i kolega okupljenih oko Ivana Penave, Penava nije bio član DP-a, već je to bila njegova nezavisna lista. Bilo bi suludo sada lokalno miješati s državnim; ipak se na lokalnoj razini rješavaju komunalna pitanja. Grad sada dovoditi do blokade, da ne može funkcionirati, da se na fondove ne može aplicirati, to bi bilo neodgovorno s naše strane u Vukovaru. Stav je da lokalnim jedinicama nećemo nametati s kime trebaju ići u koaliciju, sami odlučuju i snose odgovornost. Jasno je da neće s dijametralno suprotnim strankama, svjetonazorski dalekim.

– Nakon izbora postoji mogućnost da HDZ neće moći sastaviti Vladu, pa da će to pokušati ljevica. Vidite li se u toj opciji?

Ukoliko će itko sastavljati vladu, a da to nije HDZ, to će biti premijer iz koalicije Mosta i Suverenista. Mi ćemo ponuditi svog premijera – pa tko se tu vidi po našim temama, a to su obitelj, tema migranata, gašenje nepotrebnih i nefunkcionalnih općina po čitavoj Hrvatskoj, kvote za strane radnike, borba protiv katastrofalne inflacije kojoj je uzrok ulazak u eurozonu i borba protiv korupcije. Tko želi to prihvatiti dobrodošao je. Mislim da će naš mandatar uspjeti sastaviti većinu. Ne bih ja baš stavio ruku u vatru da će to uspjeti HDZ.

– Da raščistimo; ako HDZ ne uspije, ljevica pokuša i ne želi prihvatiti vašeg mandatara, radije ćete na nove izbore?

Tako je, to je stav Hrvatskih suverenista. Bolje ići još jednom na izbore, nego ući u nefunkcionalnu Vladu koja ima razne svjetonazore i ideologije i koja bi već na prvim bitnim pitanjima kapitulirala.

– S novom politikom plaća u javnom sustavu, priča se, pokušava se dati vjetar u leđa HDZ-u za predstojeće izbore. Je li to po vama tako?

HDZ će pokušati sve, od povećanja plaća državnim službenicima, dječjeg doplatka, sa niz drugih financijskih injekcija pomoći građanima, ali mislim da im to neće pomoći. Bitno je, i to neka građani imaju na umu; Tko danas u Hrvatskoj živi bolje nego prije godinu dana ili dvije godine? Hrvati danas žive znatno lošije zbog katastrofalne borbe protiv inflacije koja je pojela plaće i mirovine. Mi danas imamo proizvode u trgovačkim lancima skuplje nego u Austriji ili Njemačkoj jer Vlada nema snage niti želje boriti se s trgovačkim i uvozničkim lobijem. Nikada nisu objavili crne liste, niti ukinuli subvencije za plin i struju, a te tvrtke i danas gule kožu građanima. Da je bilo dobre volje, do ove inflacije ne bi došlo i povećanje plaća bi doista omogućile ljudima bolji život.

– Vi set po zanimanju profesor, kako je s plaćama u vašem sektoru?

Plaće su išle zadnjih par godina gore, ali inflacija u zadnjih godinu dana je to sve pojela. Nikome plaća nije otišla 40 posto gore, koliko je rasla inflacija.

– Podržavaju li suverenisti štrajkove?

Ljudi ne štrajkaju iz svog hira, nitko neće na ulicu ako mu je dobro, već zato jer živi loše i naravno da podržavam zakonsko pravo na štrajk i vjerujem da će vladajući popustiti obzirom da se radi o izbornoj godini.

– Suci nemaju zakonsko pravo na štrajk, pa su sada u nekoj vrsti štrajka kojeg nazivaju mjere upozorenja. Podržavate li njih?

Bojim se da ovdje trpe najviše naši građani. Naše je pravosuđe jako sporo, imamo puno neriješenih slučajeva, svaki dan tih njihovih mjera upozorenja, odnosno nefunkcioniranja pravosudnog sustava, samo dodatno povećava broj neriješenih slučajeva i parnica i tu trpe hrvatski građani. Sucima je otišla plaća gore, ali moraju imati u vidu malo širu sliku društva, posebno jer rade uz službenike koji imaju katastrofalno male plaće u odnosu na službenike u nekim drugim sektorima.

– Dakle, smatrate da suci nisu trebali ići u ovakvu mjeru?

Mislim da se to trebalo i moglo pametnije dogovoriti i odraditi.

– U tijeku je izmjena kaznenog zakona, uvodi se femicid i tri godine zatvora za otkrivanje informacija iz istraga do pravomoćnosti optužnice.Što mislite o tome; može li se drugačije zaštititi privatnost osoba obuhvaćenih istragom?

Hrvatska s ovim prijedlogom zakona klizi ka autokraciji. Vlada A. Plenkovića i HDZ dira u slobode građana, kao i vrijeme pandemije. No, rekao bih da se zadire u progresivno djelovanje novinara. Mi smo koruptivna država gdje dobar dio korupcije veže uz političke elite. Čak 90 posto korupcije u Hrvatskoj ne bi nikada bilo otkriveno da nema medija i novinara i da nisu dobivali svoje informacije. Po novom zakonu će davatelji informacija kazneno odgovarati.

Da imamo slobodno i neovisno pravosuđe, DORH, Uskok koji neće polagati račune vladajućoj većini, koji nisu zarobljeni, onda uopće ne bi trebalo donositi ovakav zakon već bi naše službe i represivni organi funkcionirali. No, da nema medija 90 posto korupcije bi ostalo ispod žita i nikada se o tome ne bi pričalo, niti bi sve otišlo u javnost. Kod nas to ide tako da prvo mediji nešto otkriju, a nakon toga se aktivira DORH, pa dolazi do pravosudnih postupaka. Ovdje se zadire u rad novinara i dovodi autokracija čime Andrej Plenković štiti sebi bliske ljude u državnom vrhu.

