Pavliček: Slavonski seljak je preživio brojne nevolje, ali Mariju Vučković neće

Predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik Marijan Pavliček danas je najavio kako kreću s prikupljanjem potpisa za opoziv ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Razlog zahtjeva za opoziv je, kako je rekao, uništavanje tradicijskog svinjogojstva u Hrvatskoj i bacanja Slavonije na koljena. Kazao je kako izražavaju negodovanje zbog katastrofalne borbe Ministarstva poljoprivrede s afričkom svinjskom kugom kao i da je od pojave afričke svinjske kuge u Posavskim Podgajcima, u lipnju mjesecu ove godine, pa do danas bilo niz propusta.

- Vrhunac je jučerašnja naredba Ministarstva poljoprivrede kojom se naređuje klanje svih svinja u nultoj, prvoj i drugoj kategoriji objekata na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i dijelom Brodsko-posavske županije do kraja listopada. Također se naređuje klanje svih svinja na području cijele Hrvatske u tim istim kategorijama od nulte do druge kategorije do kraja studenog. Ovom naredbom se definitivno uništava tradicijsko svinjogojstvo u Republici Hrvatskoj i svinjogojci mogu staviti ključ u bravu – rekao je Pavliček.

Dodao je kako od pojave afričke svinjske kuge je niz nelogičnosti s čime se uništava tradicijsko svinjogojstvo u Hrvatskoj. Kao nelogičnosti je naveo odredbu Ministarstva po kojoj svinjogojci u ove tri županije moraju poklati svoje svinje do kraja listopada i to samo u službenim klaonicama. Tu je i odredba da je tijekom sljedećih 12 mjeseci zabranjeno držati svinje u tim objektima.

- Nisam pobornik teorija zavjera, ali ovakva naredba je donesena ili zbog nemara i neznanja ili se to radilo svjesno kako bi se pogodovalo velikim korporacijama ili uvoznom lobiju, trećeg nema. Slavonija je nakon ovoga na koljenima. Kakve veze sa zarazom koja se pojavila u istočnoj Slavoniji ima svinjogojstvo, primjerice, u Međimurju, Labinu ili Konavlima, gdje se također moraju poklati svinje? Slavonski seljak je preživio brojne nevolje i brojne nedaće, od Domovinskog rata do strašne oluje prije nekoliko mjeseci, ali nevolju zvanu Marija Vučković na ćelu Ministarstva poljoprivrede preživjeti neće. Katastrofalno vođenje Ministarstva poljoprivrede uzrokovalo je da je već do sada zatvoreno nekoliko stotina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a to je samo početak – rekao je Pavliček.

Govoreći na ovu temu kazao je i kako će dati punu potporu najavljenom prosvjedu svinjogojaca ali i da će Hrvatski suverenisti od sutra krenuti sa prikupljanjem potpisa za opoziv ministrice Vučković.

- Smatramo da nije dorasla ovoj funkciji zbog čega ispašta slavonski seljak. Očekujem da će prikupiti daleko više od potrebnog 31 potpisa. Očekujemo potporu svih oporbenih klubova, a posebice saborskih zastupnika iz Slavonije bez obzira na ideološki predznak, jer ovdje se radi o opstanku ili nestanku Slavonije. Ne znam što je sljedeće, najbolje je da nas sve isele iz Slavonije, ugase svjetlo i zatvore vrata – zaključio je Pavliček.

