Nesuglasice izbornih partnera: Grmoja bi mogao u savez sa SDP-om, Suverenisti protiv

Da bi Most i SDP mogli surađivati nakon izbora i biti dio postizborne koalicije, dobrim poznavateljima političkih prilika nije nekakva velika novost.

Otvoreni odgovor

Nakon što ih je Plenković naprasito izbacio iz Vlade iako su ga dva puta doveli na vlast, Most realno i nema neke opcije za dolazak na vlast osim u kombinaciji s ljevicom. Međutim, zbog svojih birača uvijek su na pitanja o potencijalnoj koaliciji sa SDP-om kalkulirali kod odgovora.

U podcastu Velebit voditelja Marka Juriča, iz kojeg isječak kruži društvenim mrežama još od vikenda, Grmoja je zato mnoge iznenadio kada je na pitanje može li Most surađivati sa SDP-om kazao da bi oni to "mogli progutati", ali bez Možemo! Zanimljivo, natuknuo je i da mu današnji SDP prema Možemo! izgleda kao desni centar, a to je argumentirao fotografijom koja se dijelila po društvenim mrežama i na kojoj je lider SDP-a Peđa Grbin u Koloni sjećanja u Vukovaru te mu iznad glave vijori zastava s prvim bijelim poljem na hrvatskom grbu. Naglasio je i da "ovaj SDP nije bacao vijenac u Dunav kao Sandra Benčić". Kazao je i kako mu se ponavljanje izbora ipak čini najizglednijom opcijom.

Objašnjavajući svoje gostovanje, Grmoja je danas za Večernji list kazao da on u podcastu nije rekao ništa što nije rekao i ranije objašnjavajući kako je emisija trajala više od sat vremena te da je video rezan i montiran. Poručio je i da se video dijeli da bi naštetio Mostu i da ga dijele Velimir Bujanec i Domovinski pokret, i to kako bi ih kompromitirali. Istovremeno, kaže, već je dogovorena koalicija HDZ-a, manjina i Domovinskog pokreta čiji šef Ivan Penava poručuje da on može i s HDZ-om, i s Katarinom Peović iz Radničke fronte, i sa SDP-om, pa čak i s Možemo!.

Ništa od konsenzusa

Međutim, Grmojina izjava očito nije baš dobro sjela Marijanu Pavličeku, šefu Suverenista s kojima je Most potpisao predizbornu koaliciju, koji je danas kazao da njemu i njegovoj stranci nakon izbora nije prihvatljiv ni HDZ, ali ni SDP te je dodao da je dogovorio s predsjednikom Mosta Božom Petrovom da sva krucijalna pitanja vezana za njihovu koaliciju donose konsenzusom, što se očito, s obzirom na Grmojinu zadnju izjavu, nije ispoštovalo.

– Zanimljivo je da se digla tolika prašina oko izjave Nikole Grmoje, a nije oko izjave Ivana Penave koji je pak kazao da može i s HDZ-om i sa SDP-om, pa i s manjincima – kazao je Pavliček i dodao kako je pravo pitanje tko će podržati njihova kandidata za premijera.

Grmojina izjava zatekla je i lidera SDP-a Peđu Grbina koji je na "ponudu" Mosta danas neodređeno kazao da je stav SDP-a o koalicijama nakon izbora jasan i da u obzir dolaze samo one opcije koje su svjesne da je u ovom trenutku ključna borba za standard građana i njihovo dostojanstvo, a to uključuje i borbu za to da su građani ove zemlje jednaki bez obzira na svoju vjeru i seksualno opredjeljenje. Na izričito pitanje smatraju li u SDP-u da su toga svjesni u Mostu, ali i u Suverenistima, stranci koja je s Mostom potpisala koalicijski sporazum, Grbin je samo kazao da to treba pitati njih.

