Predsjednica najavila što planira poduzeti za modernizaciju Hrvatske

Otkako je na Pantovčak prije tri i pol godine ušla Kolinda Grabar-Kitarović, tamo ne prestaje “akcija”. Ovih dana, nakon završetka SP-a u nogometu u Rusiji, ne prestaju hodočašća novinarskih i TV ekipa koje žele napisati priču ili obaviti intervju s hrvatskom predsjednicom.

Grabar-Kitarović postala je planetarno poznata, a njezini nastupi kao predsjednice, političarke i navijačice na ruskim stadionima zasigurno su od nje učinili jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih brendova. Hrvatska trenutačno jest u modi i nije neuobičajeno da su planetarno zapaženi i popularni naši sjajni nogometaši te da cijeli svijet traži dres Luke Modrića, ali jest neuobičajeno da se uz nogometnu ekipu ovako promovira i neki državnik.

Nismo “mala zemlja”

Na Pantovčaku kažu da je od 10. srpnja do danas iz svijeta stiglo čak 67 zahtjeva za intervju! Predsjednica je već počela davati intervjue i dosad je razgovarala s novinarima Deutsche Wellea, BBC-a, ruskog Komersanta, slijedi Guardian, CNN... no sigurno je da neće uspjeti udovoljiti svima.

Prema riječima predsjedničinih ljudi, strane novinare zanima i predsjednica osobno i stanje u Hrvatskoj, kao i kakvi su njezini pogledi na EU, migrantsku krizu, što misli kao bivša zaposlenica NATO-a. Većina medija iznosi da je Hrvatska postala svjetski fenomen, u najavi intervjua s našom predsjednicom i na BBC-u kažu “moćna, mala Hrvatska”!

Kako predsjednica komentira to što se kod nas probila misao da Hrvati mogu postizati izuzetne rezultate tek kada su u svijetu mnogi primijetili da se “Hrvatska bori iznad svoje kategorije”? Sada se svi pitaju može li se to samopouzdanje zadržati i prenositi dalje. Za Večernji list predsjednica je odgovorila da se to može nastaviti kapitalizirati:

– Na žalost, imam dojam da je nekako naša odlika da sami sebi ne priznajemo koliko potencijala imamo i koliko smo toga napravili. Tek kad nam stranci kažu, tek onda priznamo istinu. Činjenica jest da Hrvatska igra iznad svoje kategorije u mnogočemu. Nisu samo sportaši ti koji postižu vrhunske rezultate u svijetu. Tu su i znanstvenici, umjetnici, inovatori, gospodarstvenici, menadžeri, naši ljudi diljem svijeta… mladi koji osvajaju medalje na svjetskim natjecanjima iz znanosti i robotike. Nemojmo zaboraviti ni naše paraolimpijce… Ono što mi posebno smeta i što nas nekako drži kao sidro na istom mjestu jest uvjerenje da smo “mala zemlja” i da stoga ne bismo ni smjeli imati previsoka očekivanja, kao i to da bismo se u skladu time trebali i ponašati, uvijek stajati nekako u pozadini i slijediti druge, a ne voditi jer, navodno, za to nismo dovoljno veliki niti bi to bilo primjereno. Nadalje, nekako smo “zapeli” u prošlom stoljeću i zadržali mentalitet prevelike, nepotrebne i zastarjele regulacije svega – od zakona i podzakonskih akata do pravila ponašanja – smatra predsjednica.

Mlada, vibrantna država

Grabar-Kitarović ističe da se uspjeh na SP-u može preliti u druga područja i može dati snažan zamah našem razvoju, ali i dodaje da “porast optimizma sam po sebi nije dovoljan”.

– Da bi se iskoristio ovaj trenutak, moramo započeti snažnu modernizaciju hrvatskog društva, utemeljenog na vjeri u sebe i svoje potencijale, etici rada, promjeni mentaliteta da uspijevaju samo podobni i oni s dobrom vezom uz istodobno snažno iskorjenjivanje uhljebništva i nepotizma, uz poticanje ambicije i nagrađivanje inicijative te poticanje zdrave natjecateljske sredine u svakom području života. Uz to, moramo postići društveni konsenzus o glavnim ciljevima razvoja i usredotočiti se na ono o čemu se slažemo, a ne na ono u čemu se ne slažemo.

To, konkretno, znači da premijer i ja moramo sjesti zajedno s mnogim drugima – od oporbe, preko akademske zajednice, gospodarstvenika, sindikata, mladih… – i zajedno definirati barem pet područja razvoja na koje ćemo se usredotočiti i nastaviti brendirati Hrvatsku na onome što su započeli naši nogometaši – kao mladu, vibrantnu, nasmiješenu državu koja vjeruje u svoju budućnost, u koju valja ulagati i s kojom vrijedi poslovati. Treba nam sinergija djelovanja – zaključuje predsjednica.