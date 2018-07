'Nisam ukrala show vatrenima, samo smo malo podigli raspoloženje'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu za Dnevnik HRT-a otkrila je kako je dobila preko 70 zahtjeva za intervjuu nakon Svjetskog prvenstva u nogometu u Rusiji, a nakon kojeg je zbog pokazivanja iskrenih emocija postala pravi hit.

– Moram reći da nisam očekivala kad sam išla na Svjetsko prvenstvo da će to naići na takav odjek. Ali isto tako ne mogu reći, bilo bi licemjerno reći da mi nije drago da se to dogodilo, da se to prepoznalo. Mislim da ono što moramo shvatiti i u Hrvatskoj da se moramo malo modernizirati i ući u tijek svjetskih trendova. A to je da ljudi traže od nas, da vide i ljudske slabosti, i mane i vrline – kazala je predsjednica.

Komentirala je i odlazak u svlačionicu kod naših nogometaša nakon utakmice.

– Po meni, odlazak u svlačionicu je jedino mjesto gdje vi možete vidjeti igrače i čestitati im na pobjedi ili ih eventualno utješiti ako nije došlo do pobjede. Dakle to je jedini način na koji ja kao predsjednica mogu doći i reći „ja vam poštujem, čestitam vam, dečki odradili ste sjajan posao za Hrvatsku“. I to prepoznaje cijeli svijet – rekla je.

Smatra da kritike da je trebala biti 'umjerenija' nisu opravdane.

– Više ne postoje nikakva ograničenja, osim jednog jedinog, a to je nikako ne uvrijediti domaćina ili gosta na bilo koji način. Dakle, da pritom moramo paziti na eventualno nekakve kulturološke razlike ili religiozne senzibilnosti. A mimo toga, mislim da nam je pogotovo na jednoj nogometnoj utakmici dopušteno da se ponašamo kao ljudi – kazala je predsjednica te dodala:

– Apsolutno odbijam one tvrdnje da sam ukrala show reprezentativcima. To je jednostavno bila sinergija. Da nije bilo njih, ne bi bilo prilike da ja izađem na taj teren ili da me uopće primijete tada u publici ranije, prije nego što smo bili u Vip loži. Naravno, ja sam u tom trenutku, kad su se oni osjećali pomalo tužno, dok nisu shvatili da dobiti srebro u svijetu i da su osvojili srca svijeta, za razliku od zlata kojeg je osvojila Francuska. Dakle, u tim prvim trenutcima su se osjećali malo tužno, ali evo i uz pomoć predsjednika Putina i Macrona malo smo podigli raspoloženje.

Komentirala je i prijepore s Vladom, odnosno kritike upućene iz njezinog Ureda.

– Ne mogu isključiti da sam bila kritična prema nekim potezima Vlade, ali većina moje kritike je bila usmjerena na posljednjih 25 godina. Ne može Vlada biti kriva za procese koji se događaju već godinama, a tijekom godine, godine i pol mandata. Međutim, ono što očekujem je svakako veća sinergija i brže donošenje odluka.

Kazala je kako je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarala o uzvratnom posjetu, no on ovisi o njihovim rasporedima.

Komentirala je i posjet izraelskog predsjednika te odavanje počasti žrtvama Jasenovca i činjenicu da židovska zajednica tri godine nije bila dio državne komemoracije.

– Teško je. To sam rekla i Izraelskom predsjedniku. Što se tiče službenih komemoracija meni je žao da su one kamen spoticanja. Obično ne sudjelujem na njima zato što je meni Jasenovac jedno tako emotivno mjesto – kaže Grabar-Kitarović.

Na pitanje je li u kampanji za drugi mandat odgovorila je kako 'apsulutno nije' te da za odluku o novoj kandidaturi ima još vremena.