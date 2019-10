Nakon što je Ivona Milinović, HDZ-ova gradska vijećnica, iznijela šokantna opažanja na račun srpske nacionalne manjine tijekom gostovanja u "Podcastu Velebit" Marka Juriča reagirao je riječki HDZ. Oštro su osudili i ogradili se od izjave netrpeljivosti i netolerancije riječke gradske vijećnice.

Na Facebooku se oglasila i Milinović koja se ispričala hrvatskoj javnosti. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

"Što reći, i koju poruku poslati? Svakako se duboko ispričavam hrvatskoj javnosti koja je čitala moje izjave koje su izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide. I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reci, ali to sto sam izrekla je bila pogresno. Htjela sam poruciti upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to steti svim hrvatskim gradjanima.

Medjutim, Torcidi se neću ispričati zato što uistinu jesam burno reagirala na šovinistički istup u Rijeci kada su na utakmici Rijeka-Hajduk, momci skandirali "Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba". I stojim iza toga da je to strasna politika Torcide i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, neovisno o nacionalnosti. Neću se ispričati Torcidi niti zato što sam osudila nošenje majica "Ubi Srbina" na Poljudu. Niti zbog toga što sam osudila incident u Uzdolju.

Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniri Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izrazit, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jest fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam.

Pojedinci iz Torcide mi salju poruke "srpkinjo", ekstremisti s druge strane, kažu da sam ustaša. I to ću izdržati ako će doprinjeti marginalizaciji svih ekstremnih dijelova hrvatskog društva, ma s koje strane spektra dolazili", stoji u objavi.

Podsjetimo, Milinović je između ostalog, komentirajući Torcidino skandiranje u kojem se poziva na ubijanje pripadnika Armade i vješanje Srba na vrbe u Rijeci kazala kako protiv "navijačkog folklora nema ništa". Izjavila je i da Rijeci ne trebaju vrbe jer tamo živi samo 6,5 posto Srba.

Riječki HDZ oštro je osudio i ogradio se od izjava. U svom priopćenju naveli su da će na stranačkim tijelima raspraviti o svemu te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere.