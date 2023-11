Pravi pregovori između HSP-a i DP-a tek slijede

1 Jesu li pregovori o predizbornoj koaliciji između Domovinskog pokreta i HSP-a propali, kao što se može čuti, ili još ima šanse da se ta koalicija sklopi?

Nisu propali. Naprotiv, pravi pregovori još nisu ni počeli i očekujemo da će se to uskoro dogoditi. HSP-u je itekako stalo da se ova prvenstveno domoljubna priča realizira do kraja, na dobrobit našeg biračkog tijela, a vjerujem da isto hoće i DP. Naši su programi slični i u fokusu su nam slične teme. Prvenstveno je riječ o rješavanju pitanja ilegalnih migranata i neselektivne zamjene stanovništva u Hrvatskoj o kojima aktualna Vlada šuti. Uz to je povezano i pitanje demografske devastacije o kojem HSP priprema programska rješenja. Dakako, svjesni smo lošeg izbornog zakonodavstva i uvjereni da bi suradnja s DP-om, koji držimo kvalitetnom političkom snagom, polučila ozbiljan sinergijski učinak kod naših birača, ali i pokazala da desne političke opcije mogu kvalitetno surađivati.

2 Ipak, što je kamen spoticanja, na čemu HSP inzistira i inzistirat će do kraja te će to biti svojevrsni uvjet za koaliciju s DP-om, a DP-u je to, barem zasad, neprihvatljivo?

Nema kamena spoticanja. Pa samo prije koji dan dio vodstva HSP-a je, na poziv Ivana Penave, bio u Vukovaru na otkrivanju spomen-ploče za poginule novinare i izvjestitelje u Domovinskom ratu. Kao što rekoh, ozbiljni pregovori još nisu počeli. Naravno da imamo svoje uvjete, ali oni se prvenstveno odnose na to da u zajedničkoj priči, ako se ona realizira, budu provedeni određeni programi. Neću kriti da je naš glavni cilj da nakon više od 13 godina postanemo parlamentarna stranka. Imamo kvalitetne i poštene ljude koji su zaslužili priliku zastupati hrvatski narod i služiti im kroz Hrvatski sabor.

3 No već ste bili izjavili da HSP, propadnu li pregovori s DP-om, ima i druge potencijalne izborne partnere. Jesu li to Most i Hrvatski suverenisti?

Vjerujem da pregovori s DP-om neće propasti. No svaka politika mora pokušati dati odgovor na pitanje – što ako. I u tom kontekstu na stranačkim je tijelima bilo razgovora o nekim drugim opcijama. Kao stranka nismo službeno razgovarali s Mostom i Suverenistima. Dakako, ne računam tu one privatne međusobne kontakte koje imamo na raznim relacijama. Uostalom, pristojno je sa svima sjesti za stol i razgovarati, čuti prijedloge ili razmijeniti iskustva.

