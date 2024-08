'Pravda je zadovoljena': Serijski ubojica u Kanadi koji je ubijao i silovao domorotkinje ide doživotno u zatvor

Serijski ubojica u Kanadi Jeremy Skibicki (37) proglašen je krivim za ubojstva četiri žena domorodačkog podrijetla, epilog je mučnog slučaja koji je otkriven 2022. godine. Iako je Skibicki ranije tvrdio da je čuo glasove kada je počinio ta ubojstva, sudac to nije prihvatio i dosudio mu doživotni zatvor, dok se sudnicom prolomio pljesak obitelji i prijatelja koji su posljednje dvije godine živjeli u agoniji.

Žrtve 37-godišnjaka su bile Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois te neidentificirana žena kojoj su nadjenuli ime Mashkode Bizhiki'ikwe tj. Žena Bivol. Iako je svako od ovih ubojstava bilo različito, svi oni pratili su isti uzorak - radilo se uglavnom o ranjivim domorotkinjama koje su posjećivale skloništa za beskućnike, prenosi CTV News Winnipeg.

Prema presudi suca, Skibicki je upravo tamo vrebao svoje žrtve te ih pozivao u svoj stan gdje bi potom zlostavljao, silovao i usmrtio, a u konačnici i raskomadao njihova tijela i bacao ih u kontejnere i smeća. Ono što je bio ključ ove istrage je bilo zapravo njegovo priznanje. Sama istraga počela je 16. svibnja 2022. kada je muškarac pronašao dijelove tijela u kontejneru u jednom kvartu u Winnipegu. Ubrzo je otkriveno kako se radilo o 24-godišnjoj Contois, a Skibicki je bio uhićen istog dana, kada je i priznao što je učinio.

- Usmrtio sam četiri osobe - priznao je pred istražiteljima u snimci koja je kasnije poslužila kao ključni dokaz, a sudac je zaključio kako se radilo o zločinima iz rasne mržnje. Obitelji ubijenih žena su plesale i svirale u čast njihovim ubijenim članovima obitelji.

Tijekom suđenja obrana je priložila i psihijatrijsko vještačenje psihijatra dr. Sohoma Dasa koji je ustvrdio da Skibicki ima simptome koji upućuju na šizofreniju, zbog čega nije bio u mogućnosti razaznati što je dobro, a što loše. Skibicki je tvrdio da je tijekom ubijanja čuo zvukove i da ga je bio na ''Božjoj misiji'', no sudac je sve to odbacio. Nasprot tomu, na sudu je bilo prihvaćeno vještačenje državnog psihijatra dr. Garyja Chaimowitza koji je ustvrdio da je Skibicki nekrofil tj. seksualno ga privlače mrtva tijela, no da nema velikih mentalnih poteškoća.

- Ekstremno sam sretna i imam osjećaj kao da mi je teret pao s leđa. Pravda je danas bila zadovoljena - poručila je Jordan, sestra ubijene Myran.

