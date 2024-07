Vojković priznao krivnju te po nagodbi s EPPO-om osuđen na rad za opće dobro, a mora platiti i 25.000 eura kazne

Koncem veljače su uhićeni, u svibnju su optuženi, a jučer je na zagrebačkom Županijskom sudu održana sjednica optužnog vijeća na kojoj Hrvoje Vojković priznao krivnju te je na temelju nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 25.000 eura. Njegov suoptuženik Goran Lučev na sjednici optužnog vijeća nije se pojavio zbog bolesti. No i on je priznao krivnju, nagodio se s EPPO-om, pa će njemu presuda biti izrečena na sljedećoj sjednici optužnog vijeća.

Činjenica da je jednom optuženiku u aferi Tulipani presuda izrečena, dok će drugom biti izrečena uskoro, znači i da je spomenuti postupak dovršen u ekspresnom roku od pet mjeseci Tomislav Kamber, delegirani europski tužitelj kazao je da je Vojković osuđen zbog subvencijske prevare i krivotvorenja dokumenata, a pojasnio je i da Vojković nije ostvario nepripadnu imovinsku korist.

- Do isplate subvencije nije došlo, no on je krivotvorio dokumente kojima je tražio isplatu subvencija te je takve dokumente predao, što se isto smatra subvencijskom prevarom. Nakon uhićenja je priznao krivnju pa je osuđen na temelju sporazuma. Što se tiče drugooptuženog, postupak je u odnosu na njega razdvojen, no i on je priznao i potpisao sporazum u krivnji pa će njemu presuda biti izrečena naknadno - kazao je Kamber.

EPPO je Vojkovića i Lučeva teretio u aferi Tulipani za subvencijsku prevaru, zbog tri projekta koja su sufinancirana sredstvima unije, a uključivali su izgradnju staklenika. Prema optužnici, Vojković se teretio da je od travnja 2020. do kraja prosinca 2022. podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj mu je bio da dobije bespovratne potpore za projekte koji su, kako navodi EPPO, obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta, čija je zajednička vrijednost iznosila nešto manje od 650.000 eura – za koje su zatražene subvencije u vrijednosti od gotovo 370.000 eura – bili su, kaže EPPO, 85 posto sufinancirani sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te 15 posto sredstvima iz hrvatskog proračuna.

No da bi dobio bespovratna sredstva, Vojkovićeva tvrtka trebala je ispuniti uvjete natječaja, a kako ih on nije imao, teretio se, da je u tri navrata službeniku Ministarstva poljoprivrede lažno prikazao da na zemljištu svoje tvrtke uzgaja tulipane. Naime, da bi se dobile spomenute subvencije potrebno je zadovoljiti neke uvjete, a jedan od najbitnijih je veličina, odnosno godišnji prinos privatnog gospodarstva. Taj se prinos računa tako da se koeficijent pomnoži s površinom na kojoj se određena kultura sadi, a koeficijent ovisi o samoj vrsti bilja. U toj klasifikaciji, cvijeće ima jedan od najvećih koeficijenta, zbog čega je Vojković, kada se javljao na natječaje za subvencije, tvrdio da godinama uzgaja - tulipane.

Stoga, kada je na temelju lažnih tvrdnji dobio potvrde o ekonomskoj količini, Vojković ih je, priložio Zahtjevima za potpore u kojima je naveo da ispunjava tražene uvjete. Odnosno da godinama uzgaja - tulipane. Teretio se i da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva koje je provodila Agencija, dostavio neistinitu dokumentaciju u kojoj je sačinio s Lučevom. U toj dokumentaciji se tvrdilo da Vojkovićeva tvrtka Naša farma, od Iris MBM-a, koji je u toj tvrtki bio savjetnik, kupuje zemlju, gnojivo i drugu opremu, dok iris MBM od Vojkovića kupuje tulipane. No prevara im nije prošla, pa Vojković nije dobio traženi novac već istragu i optužnicu EPPO-a. Vojković je svojevremeno bio ministar gospodarstva u koalicijskoj Vladi Ivice Račana te je bio i na čelu Croatia osiguranja.