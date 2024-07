Požar u Segetu Donjem zaprijetio Apartmanima Medena: 'Sve goste evakuirali smo na vrijeme'

U četvrtak 18. srpnja u Segetu Donjem izbio je požar u blizini hotelskog kompleksa Medena koji je tijekom petka uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Požar su gasila tri kanadera i sve raspoložive vatrogasne snage od Omiša do Trogira. Iako se požar približio obiteljskim kućama i samom kompleksu Medena veća šteta nije zabilježena niti su u ijednom trenutku životi i zdravlje mještana ili gostiju bili ugroženi.

“Požar je krenuo u neposrednoj blizini našeg kompleksa, a samo zahvaljujući izostanku vjetra i herojskoj organizaciji svih službi, a napose vatrogasaca spriječena je potencijalna katastrofa. Vatra je doprla do krajnjih rubova kompleksa Apartmani Medena te je prouzročena manja materijalna šteta. Sve goste evakuirali smo na vrijeme, a veliki dio njih već se vratio u svoj smještaj nakon što su stručnjaci i institucije za to dale zeleno svjetlo. Također, gostima smo ponudili svu infrastrukturnu, logističku i zdravstvenu pomoć no srećom nije bilo potrebe za istom”, izjavila je Petra Jurlina, predsjednica uprave Apartmana Medena d.d.

Jurlina dodaje kako je cjelokupno tehničko osoblje Apartmana Medena u visokoj pripravnosti te iz minute u minutu slijedi naputke stručnih službi. “Ovim putem bih zahvalila vatrogascima koji su obranili Seget Donji i koji su izuzetnom brzinom, organizacijom i umirujućim pristupom ugasili najveći ovogodišnji sezonski požar. Također u ime našeg kompleksa izražavam zahvalu predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije i civilne zaštite”.

Dodala je i kako postoje snažne indicije da je požar podmetnut te da policija i istražitelji već provode intenzivne aktivnosti u cilju pronalaženja počinitelja.

VIDEO Požar u Segetu Donjem