Povratak otpisanih u Zadru: HDZ vraća Kalmetu, Nakića i Karlovića, SDP nagovara Vučetića?

Zadar je dobio proračun. Iako je devet mjeseci trajala “kriza” zapravo sve je isto kao i lani. HDZ-ov gradonačelnik je progurao proračun, oporba se zadovoljila amandmanima koji će biti izvršeni, a možda i neće (Ričard je tražio i dobio časnu Dukićevu riječ), a oporba je pokazala i dokazala da je samo fiktivna većina u gradskom vijeću. Show must go on. A to se odnosi i na predstojeće izbore.

Kako sada stvari stoje slijedi nam povratak otpisanih... I to ponajviše u HDZ-u. Prvo ime svakako bi mogao biti Božidar Kalmeta, ionako prvi čovjek Zadra, samo sada bi mogao izaći iz zavjetrine. Hoće li vječni i najmoćniji zadarski HDZ-ovac ostvariti plan (naravno da nam je izvor iz HDZ-a) da se ponovno kandidira za gradonačelnika ovisi doduše o ishodu suđenja koje traje toliko da dobar dio birača gotovo da i ne zna više za što mu se sudi, ali je i razumljivo da u slučaju da bude oslobođen u stilu pobjednika ponovno pokuša zasjesti na čelo grada.

U slučaju da se kandidira Kalmeta SDP će (izvor nam je blizak SDP-u) pokušati nagovoriti na još jednu kandidaturu Marka Vučetića. On je izjavom da ništa ne radi dva puta i za sada sam sebe otpisao. Ali Kalmeta bi mu navodno bio izazov... Nekih drugih isprofiliranih kandidata SDP zasad nema, a iako će u anketama za mjerenje popularnosti isturiti predsjednika gradskog ogranka Daniela Radetu, povratnika iz Brisela Erola Gašija oni sami bi ipak radije stali iza jednog uspješnog doktora koji je prije dosta godina dobio bolju ponudu izvan Zadra. Dobra opcija SDP-u se čini i jedan od najuspješnijih zadarskih gospodarstvenika navodno izigran u prodaji svoje tvrtke.

Al' vratimo se osam mjeseci pred izbore HDZ-u. Tu se u kandidaturi za gradonačelnika spominju još dva imena, bivši ravnatelj zadarske bolnice, bivši ministar zdravstva Dario Nakić, ali i bivši direktor Višnjika Denis Karlović. Obojica su unatoč uspješnim karijerama već dulje vrijeme marginalizirani, ali su u stranci i ako u HDZ-u odluče da im treba odmak od svojih ljudi koji su sada osam godina vladali Zadrom ovaj dvojac je itekako moguć u kandidaturi za HDZ-ovog gradonačelnika.

Od ostalih ne treba nikako zanemariti popularnost Enia Meštrovića alias Ričarda koji privatno navodno otpisuje mogućnost ponovne kandidature, ali, napisali smo već, show must go on, a Ričard je ipak pokazao da nije samo showman i da ga politika zanima. Akcija mladih je vjerojatno jedina sigurna od svih da će ući u vijeće. Možemo će vjerojatno sa SDP-om, kao i Centar, a tek treba vidjeti što će biti s DP-om i Mostom... I na kraju ne treba zaboraviti i nezavisne liste. Jedna bi navodno trebala biti HDZ-ova, druga, treća bliska onima kontra HDZ-u. Hoće li ih kako se spekulira predvoditi pojedini sveučilišni profesori, pojačani za čak i neke zadarske, pa i zagrebačke i splitske studente, ostaje za vidjeti. U svakom slučaju showa neće nedostajati...

