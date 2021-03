Potvrđena odluka o jamčevini, a Bašić i Stipić na slobodi bez polaganja jamstva

Pravosudni rašomon u slučaju Vjetroelektrane, a koji se odnosi na istražni zatvor i jamčevinu za Milenka Bašića i Dragana Stipića, nastavljen je nakon najnovije odluke izvanraspravnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda. Koje je potvrdilo odluku Vinka Mioča, suca istrage zagrebačkog Županijskog suda, da se prihvati njihova jamčevina u ukupnom iznosu od oko 20 milijuna kuna.

Samo dok je odluka o jamstvu postala pravomoćna, Oliver Mittermayer, također sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, koji je prošli tjedan odlučivao o produljenju istražnog zatvora za spomenutu dvojicu, tom je dvojcu ukinuo istražni zatvor pa su oni pušteni iz Remetinca. Sudac Mittermayer je smatrao da više ne postoji opasnost od bijega, zbog čega je Bašiću i Stipiću bio određen istražni zatvor, pa da se zbog toga ne treba određivati ni jamstvo ni mjere opreza. Nakon izlaska iz Remetinca, Bašić i Stipić su povukli svoj prijedlog za jamstvom, no sada bi se to moglo promijeniti.

Jer izvanraspravno vijeće smatra da opasnost od bijega postoji te se ono može zamijeniti jamstvom, a kako će ova priča završiti znat će se kad izvanraspravno vijeće odluči o žalbama na odluku suca Mittermayera, jer njegova odluka o ukidanju istražnog zatvora još nije pravomoćna.

Inače, Bašić i Stipić su se sami javili u Remetinec 10. veljače i to nakon što su kao osobe za kojima je bila raspisana tjeralica na još uvijek neutvrđen način prešli granicu i iz BiH došli u Hrvatsku. Istraga je protiv njih pokrenuta u svibnju lani, i od tada do 10. veljače bili su u BiH. Nakon pokretanja istrage istražni zatvor im je određen zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Dok su bili u BiH, ispitani su svi svjedoci predloženi u odnosu na njih, pa je to otapalo kao razlog za određivanje istražnog zatvora. Sudac Mioč, je prihvaćanjem njihovog jamstva, prihvatio i zahtjev njihove obrane da im se ukine istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. USKOK se na to žalio, no izvanraspravno vijeće im je žalbu odbilo te prihvatilo jamčevinu, odnosno potvrdilo odluku suca Mioča.

Inače, do sada se nikada nije dogodilo da je jamstvo pravomoćno prihvaćeno, a da su u međuvremenu osumnjičenici pušteni iz istražnog zatvora prije no što su to jamstvo položili. S Bašićem i Stipićem je u aferi Vjetroelektrane osumnjičena i Josipa Rimac te još desetak osoba.