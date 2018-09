Poslali ovrhu duga na dijete: Javni bilježnik povukao pogrešan OIB

Ivan Saračević iz Vinkovaca na kućnu adresu dobio je ovršni prijedlog na dug s troškovima od oko 1600 kuna u korist tvrtke koju zastupa odvjetničko društvo Hanžeković. Ono što ga je šokiralo jest što je ovršenik njegova sedmogodišnja kći, uz uredno ispisan njezin OIB! To je iskustvo podijelio s prijateljima na Facebooku pa je slučaj dospio i u medije.

Druga adresa na ovrsi

Adresa ovršenika na spornom ovršnom prijedlogu za osobu istog imena i prezimena (ispostavilo se pokojnu) iz Jastrebarskog “potpuno je deseta”, piše Saračević. “Ono što me brine jest odakle im OIB moje kćeri!? Ma ne zanima me što na to pravo imaju javni bilježnici! Znam da imaju... Gdje je sada ta uredba EU o tajnosti podataka... Ovršiti maloljetno dijete... Pa to može samo u Hrvatskoj”, napisao je u objavi, a jučer nama dodao:

– Kako je moguće da bilo tko, bez znanja zakonskog skrbnika, može dobiti podatke maloljetne osobe? Zapanjio sam se kada sam vidio da imaju sve podatke moje kćeri – rekao je.

Zabrinut za sigurnost svoje obitelji, Saračević je uzeo i dva dana bolovanja. Iz javnobilježničkog ureda rekli su mu da službenik nije dobro obavio posao, a ispričali su se i iz Odvjetničkog društva Hanžeković.

– Smeta mi to skidanje odgovornosti na neke male obične ljude u uredima. U pitanju je greška u sustavu jer nije normalno da se, nakon što je donesena Uredba o zaštiti podataka, tako lako može doći do podataka maloljetne djece. Radim u školstvu i jako dobro znam koliko moramo paziti. Želim znati tko je odgovoran za ovaj propust. Njihova isprika meni ništa ne znači – kazao je Saračević.

Identičan slučaj dogodio se i 2015. kad je HEP Toplinarstvo preko javnog bilježnika htjelo ovršiti dvogodišnjakinju zbog duga od 969 kuna i naknade bilježniku od 112 kuna. I majka tog djeteta zabrinuta je alarmirala pravobraniteljicu za djecu, Poreznu upravu i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. I u tom slučaju javni bilježnik priznao je pogrešku, a HEP je odmah povukao ovrhu. Institucije nisu reagirale. I tu je majku zabrinulo otkriće OIB-a njezina djeteta pa se pitala zar Porezna uprava tako olako daje OIB te zar i HEP ima pristup evidenciji OIB-a svih građana. U HEP Toplinarstvu rekli su joj da se takvo što više ne može ponoviti. Rekli su joj da je broj netko ručno unosio i pogriješio. No, iako ne HEP-u, pogreška se ponovila. I u jednoj od reakcija na Starčevićevu Facebook profilu Ivan A. iznio je svoj primjer. Tri mjeseca nakon što mu je odobren kredit, javni bilježnik molio ga je da sve ponove jer su sve napravili na OIB druge osobe koja ima isto ime i prezime.

Osobni identifikacijski broj od 11 znamenki u službene evidencije uveo je 2008. ministar financija Ivan Šuker umjesto matičnog broja (JMBG), indiskretnog i stoga neprikladnog sa stajališta zaštite privatnosti i neusklađenog s pravilima EU. Riječ je o “jedinstvenom, nekazujućem, nepromjenjivom i neponovljivom broju”. Sadrži jedan kontrolni broj i deset slučajno odabranih.

Kome i koje podatke daju?

Korisnici OIB-a su: državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave, pravne osobe koje se financiraju iz proračuna ili im je jedan od osnivača RH te pravne osobe s javnim ovlastima. Javni bilježnici su na sustav OIB-a spojeni preko programa kojim im omogućuje komunikaciju putem pitanja i odgovora. Tvrtka koja je to radila za Javnobilježničku komoru, govoreći o složenosti projekta, navodi brojku od 1500 korisnika sustava OIB-a. Porezna uprava na zahtjev korisnika “osigurava dostupnost podataka o OIB-ima primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka” te tvrde kako uvid u OIB-e imaju samo ovlaštene osobe i institucije i to samo u podatke za koje su ovlašteni.

