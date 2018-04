Poslala šefu poruku da će kasniti na posao, a onda je stigao neočekivani odgovor

Mnogi od nas imaju problema s kašnjenjem na posao. Ipak, uvijek se može dogoditi neka neočekivana situacija pa šefovima moramo javiti da kasnimo. Danas je ipak puno lakše javiti da kasnimo s obzirom na tehnologiju koju imamo. No, kada kašnjenje postane kontinuirano, a razlozi pomalo bizarni, to postaje problem. To se nije dogodilo Jenn koja je kasnila na posao i svome šefu poslala poruku koji je razlog tome.

Na posao nije kasnila osam godina, a toga jutra ipak je shvatila da neće stići na vrijeme. Kada mu je poslala poruku šef je pitao je li sve u redu jer je navikao da je ona uvijek tu na vrijeme.

U poruci šefu bila je vrlo iskrena i napisala da je njezin pas spavao i da je to bilo toliko lijepo da je ostala s njim i fotografirala ga. A onda je uslijedila šefova poruka koja ju je iznenadila.

"Pogledaj kako je sladak. Uzmi si vremena", napisao je. Ponudio joj je i da joj kupi dvije ulaznice za ​'Bark at the Park', event za pse.

Šefova poruka postala je hit, a ljudi su čak počeli pitati mogu li raditi za njega.

Napisao je da Jenn u tvrtki radi osam godina i da u posljednjih šest nikada nije kasnila. "Ona je slatka starija dama koji ljudi u uredu zovu 'mama'", napisao je. Nakon toga Jenn je dobila i karte, piše Bored Panda.

Foto: Imgur