'Pomozite, moja žena ne želi roditi prije nego glasa'

Dok neki ljudi uopće ne izlaze na birališta za vrijeme izbora, ima i onih koji to ni pod koju cijenu ne propuštaju. Koliko je nekima važno glasati na izborima svjedoči najbolje primjer trudnice s Floride koja je na putu do bolnice gdje se uskoro trebala poroditi svratila do birališta i prvo ispunila svoju građansku dužnost.

Djelatnica na biralištu na kojem je glasala kazala je da je supruga čekala u automobilu dok je njezin suprug ušao unutra i zatražio od djelatnika da joj pomognui da glasa prije vremena, javlja Fox News.

- Da, uskoro bi tebala roditi dijete, ali ne želi se poroditi prije nego glasa - rekao im je suprug trudnice.

- Dobro, kako mogu pomoći. Gdje je ona? - upitala je djelatnica.

Otišla je sa suprugom trudnice do automobila. Žena je teško disala. Provjerila joj je osobnu i predala glasački listić te rekla da ga pošalje do 19 sati 3. studenog.

- Ne, ne, ne! Moram ga odmah ispuniti - odgovorila joj je trudnica.

Druga službenica kazala je da ovakav slučaj ne pamte.

- Jako smo zauzeti, ali kada se ovako nešto dogodi, to nam jednostavno uljepša dan - kazala je.