'Najveći problem u Hrvatskoj su kokošari, ljudi koji se prodaju za 500 ili 1000 eura'

Kristijan Kapović, načelnik Općine Vir u intervjuu za Večernji list progovorio je o stigmi koju njegova općina nosi, ali i općem stanju u državi i državnim institucijama koje je ocijenio kao potpuno nefunkcionalne.

- Vir je nosio stigmu da kod nas vlada nered, da imamo najviše nelegaliziranih objekata, ali nakon što je krenula legalizacija širom Hrvatske ispostavilo se da smo mi tek 4. u županiji, a o cijeloj Hrvatskoj da ne govorimo. U procesu legalizacije smo legalizirali preko 10 000 objekata i to dobro naplatili za razliku od ostalih koji su drastično smanjivali troškove legalizacije jer je bila predizborna godina - ističe Kapović.

Prozvao je po imenu mnoge aktere za koje smatra da su dio "nekretninsko-građevinske mafije, čiji je politički pokrovitelj sam župan Zadarske županije Božidar Longin".

Dodao je i da su državne institucije najveći problem, odnosno kokošari unutar njih. - To su ljudi koji rade u javnoj upravi i koji se prodaju za 500 ili 1000 eura - navodi Kapović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve što se događa je uz potporu državnih institucija jer mi smo njih o svemu obavijestili uz priložene dokaze, ali do dana današnjeg nije bilo reakcije. Bivši župani možda i nisu znali što radi birokratska mafija, no ovaj župan zna što se radi i nije ništa napravio po tom pitanju. Ili je on potpuno nesposoban i politički impotentan ili se radi o osobi koja direktno pokriva i sponzorira sve to - dodaje.

Sve su, kaže, prijavili USKOK-u, PNUSKOK-u te ih upozorili da trebaju doći kadrovi iz Zagreba jer je u cijelu muljažu involviran širi krug aktera, ali je ipak sve prepušteno zadarskim kadrovima koji su to stavili na margine.

- Država Hrvatska ne funkcionira. Državni inspektorat ne funkcionira već 16 godina. Institucije funkcioniraju samo ad hoc i pod pritiskom medija - kazao je dodajući da su po njegovom mišljenju hrvatski zakoni odlični, ali da problem leži u institucijama koje se bave provođenjem tih zakona, a koje ne odrađuju svoj dio posla.

Podsjetimo, Kapović je u središte pozornosti prošle godine došao blokadom Virskog mosta zbog čega je protiv njega podignuta i kaznena prijava, kojom ga se tereti za za kazneno djelo "protiv sigurnosti prometa ugrožavanjem prometa opasnom radnjom ili sredstvom" jer je, navodi se, izazvao opasnost za život jedne osobe. Naime, tijekom blokade pojavilo se vozilo hitne pomoći koje je trebalo otići po osobu koja je teško disala zbog alergije na antibiotik, a zbog otežanog kretanja vozila, smatra Općinsko državno odvjetništvo, ugrožen je život pacijentice.

- Od trenutka dojave do pacijentice na Viru vozilo Hitne iz Privlake došlo je za devet minuta. Ponavljam, za devet minuta! Dakle, nikakvog zastoja nije bilo jer je most u to vrijeme već bio deblokiran - komentirao je nedavno u medijima Kapović tu optužnicu.

I u današnjem intervjuu osvrnuo se na prozivke da je protiv izgradnje benzinskih postaja.

- Nismo protiv benzinske postaje pa mi trebamo dvije na Viru, ne jednu, ali smo protiv benzinske u zelenom zaštićenom području koja je izgrađena ilegalno - poručio je.

O sezoni

Osvrnuo se i na tekuću turističku sezonu.

- U plusu smo, ne kao prijašnjih godina, ali smo u pozitivi. To je jako važno u trenutku kad se širom Hrvatske bilježe minusi. Bilježimo porast noćenja za 4% i porast noćenja za 1%, dok je potrošnja porasla za 25% - kazao je Kapović dodajući da se nada da će Vir ostati i dalje u top 10 destinacija Hrvatske.