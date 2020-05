Politička pozadina u splitskom Domu: 'Sanader štiti Škaričića zbog saznanja o sumnjivom novcu'

"Kao što se svojevremeno gledalo kroz prste Petru Škoriću, sada se gleda Anti Sanaderu koji iz nekog oportunog razloga štiti politički nebitnog Ivana Škaričića. Plenković mora održavati protutežu između te dvije jake HDZ-ove organizacije županijske i gradske. Ako neutralizira Sanadera jača Škorić i obratno. A obojica su mu, unatoč svim kontroverzama, izuzetno važna za terenski i operativni rad u nadolazećim mjesecima", priča analitičar Žarko Puhovski u svom osvrtu na korona ali političku krizu kojoj svjedočimo zadnjih dana u Splitu.

No, podsjetimo na kronologiju koja prethodila svemu što se trenutno događa u drugom najvećem hrvatskom gradu. Kad su se sredinom veljače počele pokazivati naznake da će virus uistinu stići do Hrvatske, baš kao što je stigao u svaki kutak planete - postojala je tada još uvijek jedna skupina budalastih entuzijasta koja je vjerovala kako od "kineskog virusa" obolijevaju samo liberalni Zagrepčani i Istrijani blijedog lica i čudnih prezimena koji se provode po austrijskim skijalištima, a kršni Dalmatinci ne. Svoju teoriju razni aktivisti ili popularnije rečeno obrazlagali su gomilom gluposti o dalmatinskom nadčovjeku, otpornosti dinaridske haplogrupe, domaćoj janjetini, raštiki, maslinovom ulju, moru, suncu...

Tek oni nešto pametniji znali su, a uspješno i predvidjeli, da će virus najstravičnije posljedice ostaviti upravo u Dalmaciji. Naime, razlog zbog kojeg je Dalmacija uz Crnu Goru u prvim tjednima pandemije bila bez zaraženih, pokazalo se, leži isključivo u provincijalnoj neorganiziranosti, institucionalnoj konfuziji i javnozdravstvenoj neefikasnosti, a ne u nekakvim nebulozama o otpornosti ili tobožnjoj nedisciplini Dalmatinaca koji igraju picigin na Bačvicama. Virus se u Splitu najbrže i najubojitije proširio upravo po ustanovama i institucijama na čijem su čelu HDZ-ovci, a ne na Marjanu, Žnjanu ili Mosoru...

Foto: Pixsell Razlog je, a to proizlazi iz svega što je do sada objavljeno, u sustavu kojim desetljećima upravlja jedna partija.

HDZ je, smatra Puhovski, u Splitsko-dalmatinskoj županiji uspio napraviti ono što je svojstveno baš svakoj socijalističkoj partiji: okrupniti birokraciju, na ključna mjesta postaviti stranački lojalne kadrove i stvoriti potpuno zatvoren i netransparentan sustav kojim se vlada autokratski i bez suvišnog propitkivanja.

Nigdje se, dakle, kao u Splitu nije pokazalo da stranačko uhljebljivanje može biti opasno po život. Danak takvog ponašanja danas plaća 548 zaraženih i 34 preminula čovjeka ali i njihove obitelji.

Situacija je izmakla kontroli, a o čemu je Večernji list ekstenzivno izvještavao posljednjih tjedana, kad je virus ušao u Dom za starije i nemoćne kojim upravlja Ivan Škaričić. Još jedan provjereni HDZ-ov kadar koji je na tu funkciju došao bez kompetencija i sekunde radnog staža u sektoru socijalne skrbi. Kako je i sam davno govorio, "trebalo ga se negdje zbrinuti", nakon što mu je onomad izmaknuo još jedan mandat u gradonačelničkoj fotelji Omiša.

Foto: Pixsell Kad je virus probio u taj starački dom karte su se polako počele otvarati. Jadni i nepokretni starci pali su u drugi plan, a Dom kojem je vlasnik i osnivač Splitsko-dalmatinska županija je uskoro počeo dobivati konture prvoklasnog političkog skandala.

Prvo je na vidjelo izašla činjenica koju smo prvi objavili - da je NZJZ više od deset dana znao za sumnju na koronavirus u Domu, a na teren su epidemiologe poslali tek dan prije nego se dogodila ona noćna evakuacija pod rotirkama 7. travnja. Čelni ljudi splitskih institucija u prvim su danima preko lokalnih medija putem anonimnih izvora puštali spinove koji su sugerirali da je glavna sestra iz Doma jedini i isključivi krivac za propust. No, Zdravka Đapić Kolak, poslala nam je izliste svojih poziva koji uistinu ukazuju da je NZJZ kontaktirala još 29.ožujka jer je nekoliko štićenika bilo febrilno. Dakle, postupala je sukladno preporukama HZJZ-a i Stožera, a Željka Karin koja je bliska tamošnjem županu Blaženku Bobanu i stoji na čelu splitskog NZJZ-a,danima je demantirala da su dobili ikakav poziv da bi uslijed pritiska na kraju ipak priznala da je stiglo više poziva, ali da to nije bio "dovoljan znak za uzbunu". Epidemiolozi su, podsjetimo, stigli 6, travnja i to opet nakon vlastite i privatne inicijative medicinske sestre koja je koristeći privatno poznanstvo uspjela nagovoriti laborante iz NZJZ-a da dođu testirati štićenike.

Ne treba zaboraviti ni na e-mail prepisku Zdravke Đapić Kolak, a koju opet objavljuje Večernji list kao odgovor na jednostrane optužbe, pokušaj zataškavanja propusta i prebacivanja krivnje na nižerangirano zdravstveno osoblje Doma. Ona je još 22. ožujka upozoravala županijski Stožer (na čijem je čelu upravo Bobanov zamjenik i dožupan Luka Brčić op.a.) zbog nedostatka medicinske opreme i zaštitnih sredstava. Oni su joj odgovorili kako joj ne mogu pomoći i uputili je, vrlo hladno, na druge adrese iako. U tom e-mailu upozorila je Stožer i na činjenicu da je ravnatelj Doma zdravlja, Marko Rađa, rasporedio liječnicu opće prakse koja se skrbila o štićenicima u staračkom domu na dežurstvo u karantenu u Duilovu gdje su se nalazili oboljeli od COVID-19. Marko Rađa postao je, napomenimo, ravnatelj te zdravstvene institucije nakon što ga je imenovalo Upravno vijeće koje je svojevremeno postavio i kontrolirao župan Boban.

Tu su još i tonske snimke Luke Brčića koje smo dobili u posjed i potom ih zbog javnog interesa i objavili, a u kojima on otvoreno priznaje da su za kadroviranje u županijskim zdravstvenim institucijama odgovorni isključivo Boban i šef županijske HDZ-ove organizacije Ante Sanader.

Kao šlag na kraju u posljednji trenutak stigla je i ostavka šefa splitskog KBC-a Julija Meštrovića zbog de facto filmskog propusta prilikom čega su ljudi iz splitske bolnice, najozbiljnije, živu gospođu proglasili mrtvom.

Škaričićev Dom u fokus javnosti nije došao zbog proboja virusa. Naravno da je virus kriv za smrt štićenika. No problematičnim se čini što su takvu tezu formalizirali i inspektori koji su u Split poslani upravo s misijom pronalaska manjkavosti sustava. Njihovo izvješće, koje je do sada samo u dijelovima citirao župan Boban, nitko nije vidio. Stoga se postavlja legitimno pitanje hoće li možda na rasplet situacije utjecati i još jedno naše otkriće o inspekciji koja je u Škaričićevu Domu bila još 2015.

Iz inspekcijskog nalaza kojeg posjedujemo proizlazi kako je Škaričić godinama kršio Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji se usko veže uz Zakon o socijalnoj skrbi. Škaričić je, naime, nepokretne korisnike Doma, trećeg stupnja, držao u četverokrevetnim sobama nepropisne kvadrature iako spomenuti podzakonski akt nedvosmisleno kaže da isti trebaju biti smješteni u najgorem slučaju u trokrevetne sobe.

Foto: Pixsell Taj Pravilnik u članku 184. i stavku 3. kaže ovako: "Spavaonica za korisnike drugog i trećeg stupnja usluge može imati najviše tri ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m² po korisniku".

Dakle, prije pet punih godina Dom u Splitu nije radio po zakonu, a to ne radi niti danas jer praksa sa spavaonicama s obzirom na stupnjeva usluge korisnika, nije promijenjena, a to nam je službeno potvrđeno i iz Doma.

Da se radi o grubom kršenju zakonu potvrdilo nam je više uglednih zagrebačkih odvjetnika upozoravajući da je to moglo korelirati i s brzinom širenja zaraze u ustanovi, a što otvara prostor za tužbe i odštetne zahtjeve obitelji, tim više ako uzmemo u obzir da je od dosadašnjih 18 žrtava, njih 16 preminulo upravo na katu gdje se kršio zakon.

Kako je onda moguće da inspekcija ministra Vilija Beroša i ministrice Vesne Bedeković, zajedno s policijom nije pronašla ni najmanji propust u Domu?

To je moguće, kažu nam dobro upućeni i nacionalno pozicionirani izvori iz splitskog HDZ-a zbog čovjeka koji preko utjecajnih HDZ-ovaca iz Zagreba svim silama štiti sebe štiteći Škaričića. Riječ je o Anti Sanaderu, aktualnom političkom tajniku HDZ-a i čovjeku zapanjujuće političke moći. Pritajen, diskretan, uglađen i na prvi pogled umiven od bilo kakvih kontroverzi, upravo je Sanader mastermind i ključni donositelj svih bitnih odluka u Dalmaciji. Njegova moć očituje se, govori nam splitski HDZ-ovac, što harmonično uspijeva sjediti na dvije stolice, a istovremeno uživa povjerenje šefa HDZ-a Andreja Plenkovića.

"U Splitu je šerif, a ispred Plenkovića je uglađeni eurofil. Iz vrha stranke odmah po izbijanju žarišta u Domu stigla je sugestija da se slučaj Škaričić riješi što prije", govori naš sugovornik napominjući već poznatu činjenicu kako je te kobne noći Sanader osobno kontaktirao Škaričića nagovarajući ga na ostavku. No Škaričić je odigrao lukavo budući da raspolaže ogromnim kapitalom kompromitirajućih informacija o stranačkim kolegama. Odbio je potpisati ostavku, očito svjestan činjenice da bi to bio njegov kraj i da bi DORH-u i inspekcijama rekao "izvolite", a HDZ bi takvim žrtvenim janjcem mogao slavodobitno objaviti kako su krivci pronađeni.

Tako se, tvrde izvori iz HDZ-a, Sanader preko noći od čovjeka koji je po Plenkovićevom nalogu trebao smijeniti Škaričića pretvorio u njegovog najvećeg zaštitnika.

"Sanader ga štiti pod egidom da Split nije izoliran slučaj te da je virus ušao i u druge domove. No, ostali su dali ostavke, samo Škaričić stoji na mjestu", govori izvor.

Foto: Pixsell Ali postavlja se pitanje zašto unatoč strašnom i kontinuiranom medijskom pritisku koji rezultira lošim predizbornim PR-om za HDZ, visoka stranačka hijerarhija i dalje odbija smijeniti Škaričića. Kako je moguće da je prilično nebitan lokalni političar iz trećeg, pa čak i četvrtog političkog ešalona preko noći postao faktor kojeg prema svemu sudeći ne može na uzdama držati ni sam Andrej Plenković.

"Stječe se dojam kako se Plenković u trenucima kampanje, stožera, pandemije i predsjedanja Vijećem EU jednostavno ne stiže baviti detaljno ovim slučajem. Osim toga svjestan je i sam kako priču ne bi bilo pametno rješavati javno. Naime, ako Plenković udari na Škaričića onda je posljedično udario i na Sanadera. To znači da bi Sanaderov politički autoritet u ključnom predizbornom trenutku oslabio, a premijer računa na njegovu terensku pomoć uslijed izbora", tvrdi Žarko Puhovski, a s njegovom tezom slažu se i splitski HDZ-ovci s kojima smo pričali koji dodaju da bi takav scenarij uzrokovao i raskol oko sastavljanja lista za Sabor, a u kojima će ključni donositelji odluka opet biti Škorić i Sanader.

Splitski HDZ-ovac pokušao nam je objasniti zašto Sanader svim silama štiti Škaričića.

"Ključna veza između Škaričića i Sanadera datira iz vremena dok su obojica istovremeno obnašali funkcije. Jedan je bio župan, a drugi gradonačelnik. Neko vrijeme se špekuliralo da bi Škaričić mogao znati detalje o onih 68.000 eura sumnjivog porijekla koje je, eto, baš pronašla Sanaderova žena u garaži trgovačkog centra 2006. godine. Mi smo u HDZ-u svi svjesni činjenice da je Škaričić i klika oko Bobana veliki uteg i da će nas stigma oko Doma pratiti i do lokalnih izbora. Nije nemoguće da će se stvari početi otpetljavati ako se Sanader sam ne povuče kad se pokaže da je slučaj oko staračkog doma i sve što se oko toga otkrilo HDZ-u strašna otegotna okolnost", priča nam izvor dodajući da je Škaričić potkapacitiran političar koji je oduvijek bio samo egzekutor ideja i odluka koje su se smišljali u županiji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na izborima HDZ računa na pobjedu u Splitu dok se oko županije ne brinu jer je riječ o jednoj o najdugovječnijih političkih utvrda u Hrvatskoj. Upravo takvi odnosi snaga aktualizirali su vatru između "gradskih" i "županijskih" HDZ-ovaca.

"Nama će se čitava pompa oko raznih afera iz županije silom prilika preliti na rezultate izbora. U Splitu je uvijek prisutan zavidan postotak onih 'promjenjivih' glasača koji ovisno o trenutku mogu glasati za HDZ, SDP, Škoru, Marijanu Puljak.... Toga se mi bojimo. Ako se to dogodi, a nije nemoguće, iz vrha stranke će se tražiti objašnjenja i odgovornost, a Sanader će proći 'lišo' jer će, iskustvo nas uči, odnijeti pobjedu u županiji", tvrdi naš sugovornik.

Međutim, Puhovski smatra da HDZ-ovi skandali ni na koji način neće utjecati na rezultat izbora.

"HDZ je u svojoj prošlosti radio i veće grijehe pa ga birači nisu kaznili, a naročito ne u Dalmaciji i njezinim ruralnim područjima. Osim toga u Splitu ne postoji dovoljno koherentna alternativa HDZ-u, a računajmo i na to da dobar dio njihovi tamošnjih birača nema pristup internetu pa možda do njih i nisu došle vijesti od proteklih tjedana o Splitu pa će i dalje glasati za HDZ", kaže analitičar.

Notirajmo i to da već tjednima pokušamo stupiti u kontakt s protagonistima, Bobanom, Sanaderom i Škaričićem. Boban odbija pozive, Sanader kaže da nema komentara i da je za sve nadležan župan, a Škaričić je obećao intervju kad završe izvidi DORH-a.