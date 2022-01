Postoji i dokaz Novakove zaraze koronom? Presudila je košarkaška utakmica

Situacija s prisilnim izoliranjem Novaka Đokovića u Australiji zbog necijepljenosti danas je doživila veliki obrat. Naime, Đokovićevi odvjetnici su javnosti istaknuli dokument u kojem je Ministarstvo unutarnjih poslova Australije potvrdilo bezbrižni dolazak sjajnog tenisača u tu zemlju zato što je pristavio dokaze o tome da je 16. prosinca dobio pozitivan nalaz na koronavirus, s poantom da je virus nedavno prebolio te da mu je to omogućilo medicinsko izuzeće.

Nakon te vijesti mnogi su počeli sumnjati u legitimnost Đokovićevog preboljenja koronavirusa, ali sad su se 'puzzle' počele lagano slagati.

Đoković je dva dana prije dobivenog pozitivnog testa na koronavirus, 14. prosinca boravio u Beogradu gdje je bio nazočan košarkaškoj utakmici Eurolige između Crvene zvezde i Barcelone.

Najvažniji detalj cijele te situacije je da se Đoković prije košarkaške utakmice prisno fotografirao s košarkašem Barcelone Nigelom Hayesom koji je dan nakon utakmice dobio pozitivan nalaz na koronavirus, a Đoković ga je dobio dan nakon Hayesa.

📸 @DjokerNole and the MVP of the night pic.twitter.com/aiNT9s5ICY