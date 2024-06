Dijete poginulo nakon eksplozije, dvije žene prebačene u bolnicu: 'Javili su mi da je dijete iz Češke'

Danas, oko 18 sati na području Obrovca iz sada neutvrđenog razloga došlo je do eksplozije. U navedenom događaju smrtno je stradalo dijete dok su dvije ženske osobe kolima Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.

Policijski službenici osiguravaju mjesto događa, a nakon što se ispune svi sigurnosni uvjeti pristupit će se provođenju očevida. O događaju je upoznato nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Županijska cesta ŽC-6025, Bilišane - Bogatnik, od 20.05 sati zatvorena je za sav promet, te se vozače savjetuje da koriste druge zaobilazne pravce - istakli su iz zadarske policije.

- Ne možemo vam ništa reći do dovršetka očevida, tek da je eksplozija bila na otvorenom prostoru. Do završetka očevida ne možemo ništa reći ni u kojem su srodstvu stradali - rekla je za Večernji list Ivana Grbin glasnogovornica zadarske policije. Na zadarskom području se pojavila informacija da je riječ o turistima koji su bili u jednom selu uz Obrovca i da je dijete nagazilo na eksplozivno sredstvo no tu informaciju policija nije potvrdila ni objavila.

- Javili su mi da je dijete iz Češke stradalo i nagazilo na eksplozivnu napravu. Velika je to tuga - rekao nam je nas sugovornik s tog područja kojeg smo dobili telefonom i dodao kako su prve informacije bile da je dijete stradalo kod Bogatnika, a druga informacija da se tragedija dogodila kod Bilišana.