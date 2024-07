Policija ima novi plan za neodgovorne vozače: Kažnjavat ćemo ih, a da ih ne moramo ni zaustaviti

"Vizija nula", odnosno "Vision zero" plan je Europske unije prema kojem u Europi do 2050. ne bi trebalo biti poginulih osoba u cestovnom prometu. Ambiciozan je i vjerojatno utopistički, budući da s ovakvom gustoćom cestovnog prometa neizbježno dolazi do prometnih nesreća. Primjerice, na europskim cestama u 2022. poginulo je 20.600 ljudi. Kako to postići, raspravljalo se na stručnom skupu "Vision Zero – sigurna, pametna i održiva mobilnost" Poslovnog dnevnika.

U uvodnom govoru je Andro Pavuna, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za promet, najavio veliki projekt glavnoga grada – adaptivno upravljanje prometom kojim bi bio moguć cijeli niz pametnih usluga u zakrčenom zagrebačkom prometu, a svi bi semafori bili spojeni na jedno središnje mjesto, što bi omogućilo efikasnije upravljanje prometom i manje gužve. U prvoj fazi projekt je vrijedan 13 milijuna eura.

Voditelj Službe prometne policije MUP-a Josip Mataija istaknuo je da ove godine imamo loše statističke podatke o stradalima u prometu. Osobito se to odnosi na vozače mopeda i motocikala jer je gotovo svaka treća poginula osoba na našim cestama vozač dvokotača.

– Posebno bih apelirao na strpljenje vozača u špicama turističke sezone jer gužve su neizbježne. Primjerice, prošloga je vikenda kroz naplatne postaje Demerje-Lučko prošlo 220.000 vozila – rekao je voditelj Službe prometne policije MUP-a Josip Mataija. Pojasnio je da je policiji u tako gustom prometu teško kažnjavati one koji ne poštuju prometne propise, primjerice, neodgovorne vozače koji voze zaustavnim trakom na autocesti, ali je najavio da bi vrlo skoro i takvim prekršiteljima mogli stati na kraj.

– Testirali smo dronove kojima bismo mogli snimiti i kažnjavati vozače koji krše propise a da ih ne moramo zaustaviti. Ove godine nabavit ćemo još dronova – rekao je Mataija. Hrvoje Ordulj, šef Odjela za sigurnost prometa Hrvatskih autocesta, rekao je da je promet na autocestama u prvih šest mjeseci 11 posto veći u odnosu na lani.

GALERIJA Ljetne gužve na autocestama