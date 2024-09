Policajca sumnjiče da je kolegama ukrao pištolj i automatsku pušku!? Pištolj prodao, puška nađena u pretrazi

Razbojništvo, dvije teške krađe i to iz policije te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja stavljaju se na teret policajcu kojeg su uhitile njegove zagrebačke kolege, nakon čega je bio predmet kriminalističkog istraživanja. Kojim je otkriveno da je spomenuti policajac prvo između 16. i 17. srpnja iz službenih prostorija Jedinice specijalne i interventne policije na Organičkom odvojku u Zagrebu otuđio službeni pištolj koji je pripadao njegovom kolegi. Osumnjičenik je u zgradi interventne i specijalne policije radio kao policajac, a pištolj kojeg je ukrao kasnije je - prodao. U zagrebačkoj policiji kažu je to oružje nađeno no da se i dalje utvrđuju okolnosti kupoprodaje. Pištolj nije bio sve što je osumnjičeni policajac ukrao, jer ga se sumnjiči da je 29. kolovoza također iz zgrade koju koriste specijalna i interventna policija ukrao - automatsku pušku!?

Osim za krađu pištolja i automatske puške elitnim pripadnicima policije, osumnjičenik se tereti i da je 19. kolovoza u Leprovici orobio trgovinu. Tamo je zaposlenici prijetio pištoljem prije no što je odnio nekoliko stotina eura. Kako je osumnjičenik pripadnik policije, nakon što je uhićen, rješenjem načelnika PU zagrebačke, udaljen je iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti. Protiv njega će se podnijeti i zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka nadležnom Disciplinskom sudu u Zagrebu.

Policajci su svom kolegi pretražili dom i automobil te su našli i oduzeli dvije puške, od kojih je jedna i ona otuđena 29. kolovoza, a pronađeno je i razno streljivo.