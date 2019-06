Provjerite znanje iz hrvatskog jezika! Znate li riješiti ove zadatke?

Pokušajte riješiti zadatke koje su rješavali maturanti na višoj razini hrvatskog jezika.

HRVATSKI VIŠA RAZINA ISPITA

1. U kojem književnom razdoblju nastaje trubadurska poezija?

A. u antici

B. u srednjovjekovlju

C. u baroku

D. u romantizmu

2. U kojemu se epu prikazuju zgode španjolskoga narodnog junaka Rodriga Diaza de Bivara?

A. u Pjesmi o Nibelunzima

B. u Pjesni o Cidu

C. u Beowulfu

D. u Kalevali

3. Koje od sljedećih književnih djela pripada istomu rodu kao i Dundo Maroje?

A. Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovića

B. Satir iliti divji čovik Matije Antuna Reljkovića

C. Dubravka Ivana Gundulića

D. Planine Petra Zoranića

4. Koja se od sljedećih tvrdnja odnosi na književno razdoblje romantizma?

A. Miješaju se obilježja književnih rodova i ističe se načelo originalnosti.

B. Stil je nadređen sadržaju i teme su vezane uz duh katoličke obnove.

C. Književnost ima društveno-analitičku ulogu i preslika je stvarnosti.

D. Uzor su antički pisci i teži se skladu teme i kompozicije u djelima

5. Koji od sljedećih književnih časopisa počinje izlaziti u razdoblju hrvatskoga romantizma?

A. Kolo

B. Krugovi

C. Plamen

D. Vijavica

6. Na kojega se pjesnika odnosi sljedeća rečenica? U svojoj jedinoj pjesničkoj zbirci funkcionalno reducira interpunkciju, stvara novi tip stiha, začudni formalni i grafički oblik teksta.

A. na Antuna Branka Šimića

B. na Antuna Gustava Matoša

C. na Dobrišu Cesarića

D. na Tina Ujevića

7. U kojemu je od sljedećih primjera podcrtana riječ pravopisno točna?

A. poćetnička pogreška

B. očajnićki postupak

C. plaćenička vojska

D. čarobnjaćki šešir

8. Koja je od sljedećih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikoga i maloga početnog slova?

A. Ove godine na Srednjemu Jadranu boravit će više turista nego prošle godine.

B. Kad je svrgnut car Romul Augustul, propalo je Zapadno Rimsko Carstvo.

C. Na izmaku rimske Antike sveti je Augustin napisao Ispovijesti.

D. Posjetili su Baziliku Svetoga Petra u Rimu

9. Koja je riječ u sljedećoj rečenici u genitivu? Sela su opustjela kad ju je mnoštvo došlo vidjeti kao da su anđela skinuli s oltara.

A. sela

B. ju

C. anđela

D. oltara

10. U kojoj je od sljedećih rečenica upotrijebljen točan oblik glagola doprijeti?

A. Delmati su unatoč svemu dopirali na sjeverozapad do rijeke Krke.

B. Uplašio se kad su radnici doprjeli do njega s oruđem u rukama.

C. Turci su te godine u svojim osvajanjima doprijeli do Siska.

D. Do strica su doprli glasovi o njegovu životu.

11.Koja je sintagma u sljedećoj rečenici rezultat pridruživanja? Zavodnički se nasmiješio, namignuo joj pa izvadio veliku čokoladu i bocu vina.

A. zavodnički se nasmiješio

B. namignuo joj

C. veliku čokoladu

D. bocu vina

12. U kojoj od sljedećih rečenica imenica ljubav ima ulogu atributa?

A. Androva se usamljenost pretvorila u život bez ljubavi.

B. Najvažnije mu je bilo zadržati ljubav mještana.

C. Razgovarali su tako o ljubavi čitavu večer.

D. Nesreća nas je uspjela združiti u ljubavi.

13. Koja je od sljedećih rečenica gramatički točna?

A. S obzirom na to da je Ivo omiljen u selu, susjedi su ga rado posjećivali.

B. Dobro smo opskrbljeni lijekovima obuhvaćenih osnovnom listom.

C. Nismo stigli pregledati poruke zato jer nije bilo vremena.

D. Ni u kojem slučaju nije lijepo lagati svoje roditelje

14. Koja je od sljedećih sintagma pleonazam?

A. pokrenuti inicijativu

B. pokrenuti časopis

C. pokrenuti posao

D. pokrenuti vozilo

15. Na koji se tekst odnosi sljedeća rečenica? Taj tekst na latinskome jeziku iz 852. godine najstarija je isprava hrvatske povijesti.

A. na Ljetopis popa Dukljanina

B. na Trpimirovu darovnicu

C. na Bašćansku ploču

D. na Poljički statut

TOČNI ODGOVORI VIŠE RAZINE HRVATSKOG JEZIKA

1.B

2.B

3.C

4.A

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.A

13.A

14. A

15. B

