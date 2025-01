Pogledajte ukrajinsko 'čudo' s bojišta: Od ruskog glavnog tenka stvorili 'Frankenstein' za elitnu vojnu jedinicu

Ukrajinska vojska ponovno je demonstrirala nevjerojatnu domišljatost u ratnim uvjetima, predstavivši modificirani borbeni tenk izrađen od dijelova uništenih ruskih T-90M tenkova. Ovaj improvizirani oklopnjak, nazvan "Frankenstein", postao je simbol snalažljivosti i inženjerskog duha ukrajinskih snaga koje neprijateljsku opremu pretvaraju u funkcionalna oružja.

Tenk je trenutno pod zapovjedništvom 12. brigade specijalne namjene Azov, jedne od elitnih ukrajinskih vojnih jedinica. Njegova konstrukcija predstavlja spoj različitih elemenata, od kojih su mnogi preuzeti s ruskih borbenih vozila. Najistaknutiji dio tenka, kupola, zaštićena je dinamičkim oklopom preuzetim s uništenog ruskog T-90M, najnovijeg modela u arsenalu ruske vojske. Osim toga, top je opremljen komponentama s istog modela, dok je trup dodatno pojačan neidentificiranim dinamičkim oklopom i bočnim zaslonima koji podsjećaju na one korištene na ruskom T-80BVM, piše Defence Blog .

Ukrainians build Frankenstein tank from captured T-90Ms which is under the command of Ukraine’s 12th Azov Special Purpose Brigade,Its turret is protected with dynamic armor salvaged from a Russian T-90M,dynamic armor and side screens resembling those on the Russian T-80BVM. pic.twitter.com/RXrqIq2Q7I