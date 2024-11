HDZ odgovorio Milanoviću: 'Vrhovni lažljivac, doveo balkanštinu, Putinova pudlica'

Zoran Milanović kao premijer SDP-ove "Vlade nacionalne katastrofe" jedino je poraznije od Milanovića kao predsjednika Republike, ocijenio je u utorak HDZ u objavi na Facebooku te u deset točaka nabrojao Milanovićevu "ostavštinu" nakon pet godina predsjedničkog mandata. Objava je uslijedila je nakon što je Milanović danas, također na Facebooku, pobrojao HDZ-ovih "deset grijeha", a HDZ u odgovoru, uz "Milanovićeve grijehe", nabraja i postignuća Vlada kojima je ta stranka na čelu od 2016.

"Po običaju ljubomoran na rezultate naše Vlada i iskompleksiran u odnosu na Andreja Plenkovića, od kojeg je dva puta izgubio na parlamentarnim izborima, Vrhovni lažljivac Milanović danas nas je dobro podsjetio na svojih deset grijeha", naveli su iz HDZ-a te u deset točaka pobrojali Milanovićevu "ostavštinu nakon pet godina 'predsjedničkog' mandata".

Najprije navode da Hrvatima ne čestita Dan državnosti vlastite zemlje, a potom i da mu je Milorad Dodik "jedini međunarodni saveznik". Dodaju tome da je s Pantovčaka maknuo biste dr. Franje Tuđmana i bl. kardinala Alojzija Stepinca, "a doveo svoju balkanštinu, primitivizam i govor mržnje".

"Na izborima za Hrvatski sabor protuustavno se svrstao uz svoju Partiju, ali nije imao hrabrosti izići iz zone komfora na Pantovčaku i izravno se sučeliti s Plenkovićem", ističu potom iz HDZ-a o Milanoviću. Hrvatskom gospodarstvu, dodaju u objavi, Milanović doprinosi "tako što pomaže svom rođaku pod ruskim sankcijama i gradi ortakluk sa 'znamenitim' devastatorom u Vruji".

Navode i da "obijesno zlorabi borbene helikoptere za privatna putovanja" te da na "NATO summitu pokorno šuti, a kad se vrati, kao Putinova pudlica, sabotira podršku Ukrajini i baca Hrvatsku u međunarodnu izolaciju". Također ističu da Milanović "uživa ponižavati pobjedničku Hrvatsku vojsku" držanjem generala Tihomira Kundida "tri puta u zatočeništvu na Pantovčaku, umjesto da je pred saborskim zastupnicima". "Osim na HV, provodi državni udar na Hrvatski sabor, Ustavni sud, neovisno pravosuđe i SOA-u", dodaju.

Na kraju navode i da "besramno obećava pomoć umirovljenicima premda ih je kao premijer ostavio na cjedilu - bez rasta mirovina u 4 godine", uz ocjenu da je Milanović kao premijer "SDP-ove Vlade nacionalne katastrofe" ono jedino poraznije od Milanovića kao predsjednika Republike.

VEZANI ČLANCI:

Dodaju tome i Milanovićevu podršku "uzurpatoru Komšiću, Lex Perković, kresanje radničkih prava i plaća, uništavanje HV-a, naum o prodaji hrvatskih autocesta, kreditno 'smeće', forsiranje koridora kroz BiH umjesto Pelješkog mosta, plan o ustupanju državnog teritorija kod Kleka, pljuvanje po vukovarskoj Koloni sjećanja i Kninu kao mjestu proslave Oluje…".

"Vrlo brzo bismo došli i do 100 Milanovićevih grijeha dok je bio najgori i najnesposobniji premijer u povijesti Hrvatske", poručuju iz HDZ-a. Pritom u popratnoj grafici kroz nekoliko točaka uspoređuju postignuća Vlade koju je predvodio SDP od 2012. do 2016. s postignućima HDZ-ovih Vlada od 2016. do 2024. Među inim, navode da je prosječna plaća u vrijeme SDP-ove vlade rasla 24 eura, minimalna plaća 41 euro, a prosječna sveukupna mirovina 22 eura, dok je za HDZ-ovih vlada prosječna plaća rasla 566 eura, minimalna plaća 426 eura, a mirovina 263 eura.

>>FOTO Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere>>