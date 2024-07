Podignuta optužnica protiv djevojke (21) koja je bebu bacila u bunar: Poznato zašto neće u zatvor na duže od 5 godina

Podignuta je optužnica protiv majke koja je prošlog srpnja bacila svoje tek rođeno dijete u bunar u Perušiću, izvijestilo je danas Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

''Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Gospiću optužnicu protiv hrvatske državljanke (2003.) zbog počinjenog kaznenog djela usmrćenja iz članka 112. stavak 2. Kaznenog zakona/11. Optužnicom se 21-godišnju okrivljenicu tereti da je 30. srpnja 2023., na području općine Perušić, uslijed stanja jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće i poroda počinila navedeno kazneno djelo na štetu svog tek rođenog djeteta'', navodi se.

Ovo ubojstvo je isprva bilo kvalificirano kao teško, s obzirom na to da je dijete bacila u bunar i da se radilo o novorođenčetu, prema čemu bi majci prijetio zatvor najmanje 10 godina, no u konačnici je utvrđeno kako je majka bila ''u stanju jakog duševnog optećenja''. Prema novijoj kvalifikaciji navodi se kako svaka majka koja usmrti svoje dijete, a koja je bila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda, dobiva kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Inače, cijeli slučaj prijavljen je policiji još 4. kolovoza, nakon što je stočar koji kod Perušića ima ovce, došao na svoj ranč i iz svog bunara pokušao zagrabiti vodu za stoku. Bunar je bio prikriven drvenim daskama, kao i inače i tek kada je krenuo zagrabiti vodu, naišao je na šokantan prizor; bebu zamotanu u crnu vreću koja je bačena u bunar pun vode.

POVEZANI ČLANCI:

– Toliko sam užasnut da ne znam što bih uopće rekao. Sve što sam mogao i znao, odmah sam rekao policiji koju sam nazvao. Od tada ne spavam. Užasno je to. Idete po vodu i onda se skamenite zbog onog što vidite. Ne možete vjerovati svojim očima. Bez riječi sam. I ne bih dalje ništa govorio – rekao je lani za Jutarnji list kratko stočar koji je kobnog dana u svome bunaru pronašao mrtvo novorođenče.

>> VIDEO Bunar u kojemu je pronađeno tijelo novorođene bebe u Lici