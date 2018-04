Podignuta optužnica protiv Bandićevog suradnika Roberta Ljutića i još šest osoba

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana, među kojima je jedan od bliskih suradnika Milana Bandića i njegov nekadašnji tjelohranitelj, Robert Ljutić.

Kako je priopćeno, optužnica je podignuta protiv R. LJ. (51), S. B. M.( 48), D. T. (58), S. Z. (54), Ž. M. (55), G. P. (38.), N. D. (54) zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave te pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti:

Optužnicom se stavlja na teret da su se, od početka ožujka 2013. godine do kraja siječnja 2016.godine, I. okrivljenik, kao službenik u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba i to stručni savjetnik za odnose s građanima u Odsjeku za građane Službe za informiranje u Uredu gradonačelnika do 10. veljače 2014., voditelj Odsjeka za odnose s javnošću u Kabinetu gradonačelnika u Uredu gradonačelnika od 11. veljače 2014. do 26. ožujka 2014. te stručni suradnik za protokol u Odsjeku za protokol Kabineta gradonačelnika u Uredu gradonačelnika od 27. ožujka 2014. nadalje, te kao stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, i II. okrivljenica, kao direktorica tog trgovačkog društva koje poslovnu djelatnost ostvaruje organiziranjem manifestacija na području Grada Zagreba, dogovorili da će I. okrivljenik, koristeći okolnost da je službenik u upravljačkim strukturama Grada Zagreba, te da se djelovanje udruge Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) u najvećem dijelu financira proračunskim sredstvima Grada Zagreba i da kao suradnik gradonačelnika Grada Zagreba ima utjecaj na odobravanje zahtjeva udruge ZAFAZ za dodjelu financijskih sredstava Grada Zagreba potrebnih za rad udruge, osigurati korištenje udruge ZAFAZ za potrebe poslovanja trgovačkog društva u kojem je I. okrivljenik stvarni voditelj poslovanja, a II. okrivljenica direktorica. U cilju realizacije dogovorenog III. okrivljenik je, kao predsjednik udruge ZAFAZ, neosnovano nalagao plaćanja u korist navedenog trgovačkog društva, dok je II. okrivljenica udruzi ZAFAZ ispostavljala fakture za usluge koje stvarno nisu obavljane. Osim toga, udruga ZAFAZ vršila je i plaćanja troškova navedenog trgovačkog društva nastalih iz poslovnog odnosa s drugim subjektom, sukladno fiktivnim računima koje je ispostavljao IV. okrivljenik, kao odgovorna osoba jednog trgovačkog društva.

Nadalje, I. okrivljenik i II. okrivljenica su fiktivnim poslovima koje su dogovorili s V., VI. i VII. okrivljenicima, kao odgovornim osobama drugih trgovačkih društava, u svoju korist izvlačili novac iz trgovačkog društva u kojemu je I. okrivljenik stvarni voditelj poslovanja a II. okrivljenica direktorica. Pri tome je II. okrivljenica s VI. okrivljenikom dogovorila da u tu svrhu angažira trgovačko društvo VII. okrivljenika, kojemu će društvo II. okrivljenice plaćati fiktivne račune. Na opisani je način I. okrivljeniku i II. okrivljenici pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 440.000,00 kuna, dok je udruga ZAFAZ oštećena za najmanje 53.200,00 kuna.